Un festival Joséphine Baker organisé en Dordogne l'été prochain par la LICRA

C'est une association à laquelle Joséphine Baker a adhéré toute sa vie qui lui rend hommage aujourd'hui. Le vice-président de la Licra (ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) organise avec son équipe un festival du livre Joséphine Baker l'été prochain dans le parc des Milandes, aux pieds du château du même nom. "Avec tout ce qu'il se passe en ce moment en Ukraine et en Iran, on a besoin des combats de la Licra" explique Claude-Pierre Bloch le créateur du festival.

L'organisateur a bien connu Joséphine Baker

Claude-Pierre Bloch veut mettre en avant les combats de l'artiste, ceux de la Licra mais aussi saluer la mémoire de ses parents, Jean-Pierre et Gabrielle Bloch. Jean-Pierre Bloch était un homme politique, militant contre le racisme et membre-fondateur de la Licra.

Il est alors député de l'Aisne en 1936, lorsqu'il rencontre Joséphine Baker qui vient d'épouser Jean Lion, un industriel de la région. Jean-Pierre et Gabrielle Bloch deviennent amis avec l'actrice et partagent les mêmes combats contre le racisme et l'antisémitisme.

Claude-Pierre Bloch a lui même connu l'artiste. Elle était sa témoin de mariage et il était présent lorsqu'elle a aux Milandes, la légion d'honneur. Il assure avoir demandé l'accord de tous les enfants de la tribu arc-en-ciel de Joséphine Baker. Ceux qui le peuvent sont invités à participer au festival. D'ailleurs Brian et Jean-Claude Bouillon-Baker seront d'ailleurs présents en tant qu'auteurs.

Une trentaine d'auteurs réunis aux Milandes

Le festival aura lieu du 23 au 25 juin dans le parc des Milandes avec une trentaine d'auteurs : l'historienne Annette Wieviorka, l'avocat Richard Malka, Jean-Marie Matisson, Alain Jakubowicz, Rachel Khan, Zohra Bitan, Romain Bondonneau, Brian Bouillon-Baker et Jean-Claude Bouillon-Baker (des enfants de Joséphine Baker), Jean-Luc Aubarbier, Michel Auvray, Eduardo Castillo, Catel et Bocquet, Anne-Marie Cocula-Vaillères, Genevivère Dreyfus-Armand, Franck Fajnkuchen, Marc Fouquet, Laurence Jost-Lienhard, Virginie Jouany, Bernard Lachaise, Jean-Marie Matisson, Haïm Musicant, Guy Penaud, François Rachline, Bernard Reviriego, Catherine et François Schunck, Mohamed Sifaoui, Raphaël Spina, Christophe Woehrle, Zhang-Zhang.

Michel Drucker, Francis Cabrel et François Hollande annoncés

Des personnalités sont également annoncées comme l'animateur Michel Drucker, l'artiste Francis Cabrel qui sera parrain de la journée des jeunes du vendredi mais aussi des personnalités politiques comme l'ancien président, François Hollande et le ministre de l'Education national Pap Ndiaye. Un membre de la famille royale de Monaco sera également présent lors du festival car Joséphine Baker était très amie avec la princesse Grace de Monaco et elle a trouvé refuge là-bas lorsqu'elle a été expulsée des Milandes.