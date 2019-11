EN IMAGES - Un feu à la préfecture de Chambéry : l'exercice grandeur nature des pompiers

65 pompiers et une vingtaine d'engins ont été mobilisés ce jeudi soir à Chambéry sur le site de la préfecture pour un exercice incendie en situation. Le scénario : un feu se déclare dans l'un des bâtiments du site et se propage aux toitures.

Les pompiers savoyards ont réalisé un exercice en situation réelle ce lundi soir au château des ducs de Savoie à Chambéry, siège de la préfecture et du Conseil départemental. 65 pompiers et une vingtaine d'engins ont été mobilisés pendant plus de deux heures. Le scénario a été le suivant : un incendie se déclare à 19h15 au troisième étage d'un bâtiment du site, et se propage à la toiture. Toujours selon le scénario de l'exercice, une personne est signalée d'emblée blessée, tandis qu'un'agent de sécurité de la préfecture parti en reconnaissance dans les étages a lui disparu.

Le thème de l'exercice : un feu de toiture dans un édifice historique

L'exercice avait plusieurs objectifs : tester la réaction des pompiers sur un site historique, en centre ancien, en assurant la sécurité des personnes mais également de la préservation du patrimoine et des œuvres d'art présentes sur place. Un entraînement qui fait écho à l'incendie de Notre-Dame-de-Paris en avril 2019.

Un éclairage clignotant rouge-orangé ainsi que 9 générateurs de fumée artificielle ont permis de simuler l'incendie au 3ème étage de la préfecture. © Radio France - Damien Triomphe

Un drone a également été déployé et a survolé la préfecture à environ 80 mètres de hauteur de manière quasi-ininterrompue, piloté par des sapeurs-pompiers formés, pour aider le commandant des opérations de secours avec des images en temps réel de l'évolution du sinistre.

Plusieurs lances à eau ont été déployées dans la cour de la préfecture. © Radio France - Damien Triomphe

Une dizaine d'observateurs ont assisté à l'exercice, pour relever les points forts les points faibles de l'intervention. Un premier bilan a d'ailleurs eu lieu un peu avant 22 heures sur place, en présence du préfet. Les organisateurs se sont dits satisfaits, "tous les objectifs ont été remplis, notamment pour préserver le site et le patrimoine" explique le lieutenant Philippe Torres, qui a organisé et dirigé l'exercice. "Et l'axe d'amélioration pour nous sera peut-être la question de l'accessibilité du site. C'est un site sensible, protégé par un système de badges. On doit travailler dessus pour augmenter notre efficacité sur ce genre d'intervention, pour permettre une accessibilité plus rapide pour nos équipes" précise-t-il.

Au total, ce sont une vingtaine de véhicules à incendie qui ont été mobilisés pour l'exercice à la préfecture. © Radio France - Damien Triomphe