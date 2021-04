Un feu s'est déclaré à l'école Mistral d'Avignon

Un feu s'est déclaré en fin d'après midi dans l'école primaire Mistral d'Avignon. Il s'est déclaré dans un local situé au second étage du bâtiment, un local contenant des archives. L'intervention des pompiers a mobilisé 4 véhicules dont la grande échelle. Un des véhicules des pompiers a pris position dans la cour de l'école. En fin d'après midi, on apercevait de la fumée se dégager d'une des fenêtres du bâtiment. On ne déplore aucun blessé. Le local de 15m2 a été détruit et la toiture de l'école a été endommagée. Les pompiers procèdent à la sécurisation du bâtiment et à la pose de bâches sur la toiture.

L'intervention des pompiers d'Avignon à l'école primaire Mistral © Radio France - Philippe Paupert