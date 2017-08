Un film avec Jackie Chan au Mans

Un film avec Jacky Chan retraçant l'histoire et la légende des 24h du Mans est en projet au Mans. Le tournage pourrait commencer en avril prochain.

Des films sur les 24h du Mans, il y en a eu plusieurs, même chose dans le cœur historique de la vieille ville. Aujourd'hui, c'est Jackie Chan qui pourrait venir tourner au Mans. Ce ce que nous a dit Bruno Ray, le directeur de l'office de tourisme du Mans.

Tournage au printemps 2018

"Le seul projet cinématographique qui est dans les tuyaux" nous dit Bruno Ray, le directeur de l'office de tourisme du Mans, "c'est celui de Jackie Chan. Ça serait une rétrospective de l'histoire et de la légende des 24h du Mans tournée par une équipe chinoise et sponsorisé par Jackie Chan, qui court les 24h depuis deux ans. Le projet a été signé lors des 24h de 2017. Le tournage devrait avoir lieu au printemps 2018".

"Nous sommes associés à ce projet pour toute la logistique du film. On travaille déjà depuis deux ans avec l'écurie de Jackie Chan au Mans et on continue à travailler avec lui sur ce projet de film".

Jackie Chan à la mairie du Mans en juin 2016 à côté de Jean-Claude Boulard © Radio France - Alexandre Chassignon

Le tournage du film avec l'un des acteurs les mieux payés du monde serait un coup de pub énorme pour la ville et le département qui travaillent depuis plusieurs années sur le renforcement des relations avec la Chine.

