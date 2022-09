Un film bientôt en tournage dans le Cotentin

Le réalisateur Thierry Klifa va poser ses caméras dans le Cotentin pour son prochain film à partir de début octobre. Intitulée "Les rois de la piste", cette comédie d'arnaque sera tournée à Barfleur, Quinéville et Cherbourg. Au casting, on devrait retrouver notamment l'actrice Fanny Ardant.

Le Cotentin une nouvelle fois sous le feu des projecteurs. Un film va être tourné dans le nord du département de la Manche courant octobre. Son nom : "Les rois de la piste", réalisé par Thierry Klifa (à quoi on doit notamment "Tout nous sépare"). "C'est l'histoire d'une famille d'arnaqueurs. Pour pas spoiler le film, à un moment donné, cette famille va se retrouver séparée. Un des membres va partir avec un tableau et les autres vont tenter de retrouver sa trace dans le Cotentin", explique le Carentanais Maxime Delauney, de chez Nolita, la maison de production du film. Un film qui devrait réunir du beau monde au casting, avec notamment Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchelle et Michel Vuillermoz.

C'est une terre qui a sans doute été méconnue pendant pas mal de temps. En deux ans, ma structure de production a tourné trois films dans le Cotentin. On a été soutenus par la région Normandie. Un tournage, c'est de 70 à 150 personnes. Mais c'est une chance d'avoir un tournage de film dans sa commune : les hôtels et restaurants sont pleins, etc. Economiquement, touristiquement, médiatiquement, c'est une bonne nouvelle - Maxime Delauney, producteur chez Nolita

Le tournage va essentiellement se dérouler à Barfleur, dans le Val de Saire. "On devait tourner en Bretagne à l'origine. Après discussion avec Thierry Klifa, qui était déjà venu dans le Cotentin à Carentan et Bricquebec, il avait gardé un beau souvenir de la région. Alors je lui ai proposé, plutôt que d'aller dans le Morbihan, d'aller voir les terres de Barfleur, de Saint-Vaast-La-Hougue. Et il a trouvé ses décors très rapidement", précise Maxime Delauney. Des scènes seront également tournées au château de Quinéville, un lieu particulièrement cher au producteur car il y passait ses vacances avec ses grands-parents.

Entre le Val de Saire et Cherbourg

Les caméras se poseront également pendant quelques jours à la librairie Les Schistes bleus, dans le centre-ville de Cherbourg. L'équipe est venue faire des repérages durant l'été. "En fait, on cherchait une librairie très typique", explique le producteur. Pour les libraires, "c'est drôle" de voir un film se tourner dans sa boutique : "je suis curieuse de voir le résultat, j'ai déjà hâte d'aller voir le film... alors qu'il n'est pas encore tourné !", sourit Anne-Laure Verien, copropriétaire des Schistes bleus.

C'est un endroit dans lequel on travaille, on vit, qu'on partage avec les lecteurs, les Cherbourgeois. Là, il va être immortalisé. C'est sympa - Anne-Laure Verien, copropriétaire des Schistes bleus

La librairie devrait être globalement semblable à ce qu'elle est, avec quelques ajustements de luminaires, des présentoirs, des meubles. "Mais l'enseigne va être modifiée", ajoute la libraire. Le tournage doit se dérouler du 6 au 11 octobre au sein de l'établissement, qui sera donc fermé durant cette période. Mais le site internet restera fonctionnel et les commandes seront traitées à distance. "Mais les gens sont contents. On m'en parle énormément", confie Anne-Laure Verien.

Durant le tournage, les équipes du film doivent notamment rencontrer des collégiens du territoire pour leur montrer les différents métiers du cinéma.