Un film d'animation résout le mystère des escargots de Bourgogne

Côte-d'Or, France

Des étudiants d'une école d'image numérique de Paris ont mis en scène les escargots de Bourgogne dans un film de fin d'études, Cochlea. Les cinq étudiants expliquent dans ce court métrage pourquoi les français mangent des escargots. Explications en image 3D avec enluminures et surtout beaucoup d'humour pour convaincre les étrangers de savourer l'escargot de Bourgogne. Les étudiants diplômés d'Isart Digital utilisent aussi ce film pour être repérés par les studios de film d'animation. (NB : cet article ne divulgâche pas le court-métrage)

Des enluminures médiévales à la 3D

Le film remonte au Moyen Age quand la population était terrorisée par "une créature sanguinaire : l'escargot géant de Bourgogne". La scénariste Laura Urbin s'est documentée : "des enluminures du Moyen Age dépeignent des chevaliers qui combattent des escargots géants". L'univers des cinq étudiants se situe entre Schrek et Monty Python mais la Bourgogne est très présente. La scénariste précise que "les paysages sont inspirés de la végétation de Bourgogne : les arbres, les fleurs, les bleuets, les coquelicots".

L'escargot de Bourgogne était "une créature sanguinaire" Copier

Attirer les professionnels des studios d'animation avec des escargots de Bourgogne

Les créateurs du court-métrage Cochlea ont voulu "accentuer le grotesque et se moquer des pays étrangers qui trouvent bizarres qu'on mange des escargots". Le film est donc sous-titré pour être compris à l'étranger... mais c'est aussi un véritable CV en image pour les étudiants : "ça nous propulse dans le monde des studios d’animations. Ca en jette d'avoir travaillé deux ans à cinq personnes sur de la 3D. Les professionnels des studios viennent nous voir grâce au film". Au total, douze étudiants ont travaillé sur l'image, le son et la musique de ce court-métrage. Laura Urbin attire l’œil du spectateur sur la scène où "un chevalier saute dans l'armée d'escargot. L'image a été très travaillée pour ressembler à une peinture". Une suite est possible : "pourquoi pas ? Les grenouilles vont peut-être arriver..."

La scène du chevalier qui saute sur l'armée d'escargot de Bourgogne a été travaillé comme une peinture Copier

Les étudiants d'Isart Digital se sont inspirés d'enluminures médiévales - Isart Digital