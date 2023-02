Un flash mob organisé à Toulouse pour l'Ukraine, un an après le début de la guerre

Vendredi 24 février 2023, cela fera un an que l'armée russe a envahi l'Ukraine. À cette occasion, et pour rappeler la souffrance du peuple ukrainien, l'association Ukraine Libre Toulouse organise un flash mob place du Capitole le jeudi 23 février à partir de 18h15. La Ville rose est jumelée avec Kiev, la capitale ukrainienne, depuis près de 50 ans.

L'idée est de former un cœur place du Capitole pour soutenir la population ukrainienne. Des centaines de personnes sont attendues jusqu'à 19h45. L'évènement sera filmé.

Venez avec votre téléphone portable bien chargé

L'association espère réunir plus de 2.000 personnes et demande aux participants de venir avec leur téléphone portable afin d'éclairer le cœur. C'est le message que l'on peut lire sur la page Facebook d'Ukraine Libre Toulouse : "Pensez à bien charger vos téléphones portables et/ou amenez d’autres sources de lumière comme les lampes torches pour éclairer le cœur de Toulouse avec la lumière de l’espoir et de la paix".