"Un flic, une balle", "Poitiers tagué jusqu'au retrait" : une nouvelle vague de tags en centre-ville

On ne peut pas les louper si l'on se promène en centre-ville. Des inscriptions à la bombe de peinture apparaissent sur des commerces, des maisons et des ponts depuis plusieurs semaines à Poitiers (Vienne). Si ces tags sont apparus dès le début de la contestation contre la réforme des retraites et le projet de méga-bassines à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), les auteurs de ces inscriptions sont passés à la vitesse supérieure dans la nuit de lundi à mardi.

"Flic suicidé = moitié pardonné"

La façade du quotidien La Nouvelle République a été recouverte d'inscriptions diffamatoires. "Vous avez choisi votre camps", "journalisme vs macronisme", ou encore "flic corrompu, la vérité est dans la rue" peut-on lire, dans différentes couleurs. "Quand on tague la façade d'un journal, c'est qu'on manque d'arguments", écrit Philippe Bonnet, journalisme à La Nouvelle République, sur son compte Twitter.

D'autres inscriptions ont fait leur apparition, notamment à proximité du boulevard Jeanne-d'Arc, près de la gare de Poitiers. "1 flic = 1 balle, 1 juge = 1 rafal" est accompagné d'une mention "génération Sainte-Soline", en référence à la mobilisation contre les méga-bassines. Les forces de l'ordre sont prises pour cibles, avec une autre inscription en centre-ville sur laquelle on peut lire "flic suicidé = moitié pardonné".

"La bêtise des extrémistes" selon un député de la majorité

Les auteurs de ces tags ont également inscrit "Poitiers tagué jusqu'au retrait", à l'entrée de la rue Moulin à Vent, probablement pour demander le retrait de la réforme des retraites. "Je sais les contestations et oppositions que suscitent une partie des réformes que nous menons, répond Sacha Houlié, député de la majorité, dans un communiqué publié mardi. Les dégradations ou la violence ne peuvent être une réponse acceptable."

Sacha Houlié, dont la visite d'un lycée à Jaunay-Marigny a été perturbée par des manifestants le 28 avril dernier, souligne que sa permanence parlementaire avait été taguée en avril 2022 , comme son domicile. Il rappelle l'arrivée "à [sa] demande" de huit nouveaux policiers à Poitiers au mois de septembre, en plus des trois effectifs en poste depuis janvier et demande à la mairie de Poitiers "d’agir concrètement pour la sécurité de toutes et tous et la propreté de la Ville". Le député demande sur France Bleu Poitou à la mairie d'accepter la proposition de l'Etat de financer des caméras de vidéo-surveillance.

