Un foie gras du Périgord en tête du classement de l'UFC que choisir

L'association UFC que choisir s'est intéressée aux foies gras dans son dernier numéro. Elle a comparé 20 références et c'est un produit made in Périgord qui arrive en tête.

On fait du bon foie gras en Périgord, en voici une preuve de plus. L'association UFC que choisir s'est intéressée à ce produit dans son dernier numéro. Elle a analysé 20 références avec des foies gras de canard entiers et des foies gras de canard avec morceaux. C'est la marque Godard qui arrive en tête avec son Périgord mi-cuit.

Il obtient la note de 15,8. Le magazine met en avant son goût, sa faible quantité de graisse et l'absence d'additif.

Cinq foies gras du Périgord comparés

Quatre autres produits du Périgord sont analysés dans cette étude. On trouve Cellier du Périgord, Valette du Périgord recette à l'ancienne, le foie gras du Périgord à l'ancienne de Nos régions ont du talent chez Leclerc, et Delpeyrat du Périgord. Ils arrivent respectivement 6e, 7e, 9e et 13e.

Le magazine donne également des conseils sur comment choisir son produit au bon prix, entre les foies gras de canard et d'oie, ceux crus, mi-cuits ou en conserve, et entre les différents labels.