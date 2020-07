Un fonds d'urgence de 800.000 euros pour le Festival OFF d'Avignon

La ministre de la Culture vient de décider la création d'un fonds d'urgence pour le Festival Off d'Avignon annulé à cause de la crise sanitaire. Doté de 800.000 euros, il sera géré par l'association Avignon Festival et Compagnie qui coordonne le Festival OFF.

Un fond d'urgence d'un montant de 800.000 euros vient d'être décidé par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot pour soutenir "à titre exceptionnel et temporaire" les théâtres du Festival OFF d'Avignon en grandes difficultés suite à l'annulation de la manifestation à cause du Covid-19.

Quelles conditions d'attribution ?

Le ministère précise que ce fonds s'adresse "aux théâtres pérennes non subventionnés, privés d'activité en juillet et ayant remboursé les compagnies des acomptes versés." Il a vocation à couvrir "une partie des charges fixes hors masse salariale, en valorisant les théâtres qui proposent une activité à l'année, et ceux qui partagent le risque avec les compagnies." La gestion de ce fonds exceptionnel sera assurée par l'association Avignon Festival et Compagnies (AFC), la structure qui coordonne le Festival OFF.

Le dispositif sera accessible à partir d'une plateforme dédiée administrée par l'association AFC. Il complète l'aide apportée par les collectivités locales aux théâtres subventionnés et aux compagnies du territoire avignonnais, précise le communiqué de la ministre de la Culture.