Un "fonds de secours d'extrême urgence" mobilisé pour les sinistrés des tempêtes Eunice et Franklin

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce sur Twitter ce mardi soir un "fonds de secours d'extrême urgence", pour les sinistrés des tempêtes Eunice et Franklin, qui ont touché le nord et le nord-ouest de la France ce week-end.

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur annonce sur Twitter ce mardi soir la création d'un "fonds de secours d'extrême urgence", pour les sinistrés de la tempête Franklin et de la tempête Eunice, qui ont touché le nord-ouest et le nord du pays ce week-end.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le montant précis de ces aides n'est pas communiqué pour le moment, mais le texte précise que "ce dispositif est destiné aux particuliers et aux familles placées en situation de grande difficulté suite à une catastrophe".

Ce soutien doit permettre de "se procurer des biens de première nécessité", selon le communiqué du ministre de l'Intérieur.

Les dommages causés par le vent pris en charge par les assurances

Les tempêtes Eunice et Franklin ont touché les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de la Seine-Maritime et de la Manche. Eunice a fait au moins six blessés graves et endommagé de nombreux bâtiments. Dans la Manche, la tempête Franklin a provoqué la mort d'un couple de septuagénaires.

Ce vendredi, Gérald Darmanin assurait que "l'Etat décrétera dans les meilleurs délais l'état de catastrophe naturelle partout où cela s'avèrera nécessaire".

Les dommages causés par les vents violents "seront pris en charge directement par les compagnies d'assurance", peut-on également lire dans le communiqué du ministre.