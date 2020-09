Un food-truck pour promouvoir les produits régionaux en Bourgogne-Franche-Comté

Le GPPR, le comité "Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux" de Bourgogne-Franche-Comté, se dote d'un food-truck. Ce "camion à manger" va représenter la région et ses spécialités dans des salons, festivals, et sur différents événements.

Il a fière allure, le food-truck des produits gourmands de Bourgogne-Franche-Comté: un van et sa remorque bleue, à l'intérieur tout le matériel, plaque à induction, frigo, four, de l'inox partout. Une vraie cuisine de pro pour mettre en valeur les produits des terroirs bourguignons et franc-comtois, du jambon persillé à la cancoillotte, du Chaource au bresi, en passant par les vins du Jura et de Bourgogne.

Le chef Jean-Alain Poitevin et son second en plein travail © Radio France - Christophe Mey

C'est le comité "Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux" de Bourgogne-Franche-Comté qui s'est lancé dans ce projet. "Le food-truck va permettre d'accompagner les 37 filières de producteurs de la région dans leurs actions de promotion partout dans la région ou à l'extérieur", explique Michel Renevier, le président du GPPR, " sous une forme conviviale et ludique, et plutôt réussie en matière de design".

Le food-truck pourra accueillir un jour un chef réputé, une autre fois un atelier sur les accords mets vins avec des vignerons et des producteurs, une formation culinaire autour des produits locaux ou encore une brigade de jeunes apprentis. Et il va pouvoir s'installer partout: salons, festivals, événements en extérieur, marchés, etc...

Brochette Morteau-pommes de terre, hot-dog comtois, tartare Morteau, courgette et comté. © Radio France - Christophe Mey

Pour sa première sortie officielle ce lundi 7 septembre à l'Hôtel de Région à Besançon, le camion était "piloté" par le chef bourguignon Jean-Alain Poitevin du Château de Chailly-sur-Armançon. Au menu: brochette de Morteau, pommes de terre et cancoillotte, hot-dog comtois à la Morteau, fondue d'oignon au Soumaintrain, tartare de Morteau, courgette et comté. L'une des premières apparition publique du food-truck est prévue le samedi 19 septembre en Haute-Saône, pour le contre-la-montre du Tour de France à la Planche des Belles Filles.