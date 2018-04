Rosnay, France

"Ca fait des années qu'il me parle de son food truck"... Edwige Planq aura fini par se laisser convaincre par son mari. "_Lorsque Stéphane, qui était chauffeur routier, a été licencié_, on a sauté le pas!".

Le couple a revendu ses voitures et a investi 10.000 euros dans un camion, qu'il a entièrement transformé pour en faire un food truck. "On sert des sandwiches et des hamburgers, mais aussi des roller chips, ce sont des pommes de terre coupées en accordéon et frites sur un pic à brochette. Tous nos produits sont faits maison. Et on fait travailler des producteurs locaux : la viande, les légumes et les pains sont fabriqués ici".

Le Roller Chips fera étape dans un premier temps au Blanc, à Rosnay et à Ciron.