VIDEO - Un forage de 130 mètres de long sous le canal à Aigues-Mortes

C'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée depuis le mois de novembre à Aigues-Mortes. Avant début janvier, il faudra avoir fait passer sous le canal, tous les réseaux actuellement installés sur le pont de Provence qui enjambe le canal, à l'entrée de la ville. Le pont construit après la Libération présente des signes de faiblesse. "Le Département, après avoir fait des sondages et des expertises a déterminé l'urgence qu'il y avait, non pas de le rénover mais de le reconstruire complètement" explique le maire Pierre Mauméjean. Avant sa destruction prévue début janvier, d'importants travaux sont engagés par Orange, Enedis et GRDF pour déplacer leurs réseaux. "On s'est entendu avec les autres opérateurs pour faire une opération en commun et sécuriser le réseau" explique Véronique Fontaine, directrice des relations avec les collectivités locales du Gard chez Orange. On a 1000 clients qui dépendent de ces câbles là. A titre de prévention et d'entretien de notre réseau, on préfère les faire passer sous le canal."

Un forage de 130 mètres de long

C'est l'entreprise vauclusienne For Drill qui a été choisie par les opérateurs pour réaliser le forage qui permettra d'installer la conduite dans laquelle passeront les câbles. Il faut creuser à 12 mètres, sous l'eau, pour traverser le canal et atteindre l'autre rive. " C'est techniquement compliqué parce qu'on croise trois autres forages qui sont faits en ce moment même par une autre entreprise confie Gaëtan Passagem, le conducteur de travaux. Il y a aussi des palplanches, implantées le long du quai à huit mètres de profondeur, ce qui rend la géométrie du tir très compliquée. On est aussi en centre ville ce qui rend la technicité du forage importante." Un forage d'une longueur de 130 mètres. C'est une fois terminé que chaque opérateur entrera à nouveau en scène. "On devra alors faire du génie civil pour raccorder au réseau existant, les tubes qui nous sont dédiés." explique Marion Nicolas d'Orange. C'est à la fin du mois de juin 2022 que le nouveau pont devrait être remis en service. Dès le début de sa destruction, une déviation sera mise en place par le chemin de la Pataquière pour rentrer dans Aigues-Mortes.

Les réseaux courent actuellement le long du pont de Provence © Radio France - Sylvie Duchesne

Au premier plan, l'endroit où débouche le forage © Radio France - Sylvie Duchesne