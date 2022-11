Un forum des métiers organisé au sein du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran

A l’initiative de l’association de bénévoles retraités ECTI et en partenariat avec le Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a organisé ce 9 novembre un forum des métiers. Ce forum est destiné aux détenus qui souhaite préparer un retour à la vie professionnelle après leur libération. C'est aussi pour les entreprises, les organismes de formation, les agences d’intérim, l’occasion de palier les difficultés de recrutement. 120 détenus ont participé à ce forum.

Une nouvelle source pour les métiers en tension

Pour l'occasion et durant toute la journée, le gymnase du centre pénitentiaire (Cépos) s'est transformé en immense cabinet de recrutement. Tout autour du terrain, des entreprises (Bouygues, MSL Circuits...), des organismes de formation (AFTRAL, Promotrans...), des agences d'intérim, des structures d'insertion sociale et professionnelle (Respire) mais aussi Pôle Emploi ont pris place, prêts à accueillir et renseigner les détenus volontaires. Pour Harris qui a purgé un an et à qui il reste encore un an à faire : "c'est cool qui viennent à nous, c'est compliqué au sein de la détention de faire ces démarches". Pour cet autre détenu, libérable aussi dans douze mois, la sortie : "on y pense parce qu'on a une famille dehors, ca donne une lueur d'espoir pour qu'on puisse se réinsérer avec un boulot". La réinsertion par l'emploi pour éviter la récidive est au cœur de la démarche. "I_ls sont passés par la case prison à un moment donné mais ils sont tout à fait capables de retrouver un emploi et de ne plus revenir, on est dans le dedans-dehors_" précise François Monteso, le directeur du SPIP du centre pénitentiaire.

Le forum des métiers s'est tenu dans le gymnase de la prison © Radio France - Christophe Dupuy

Un recrutement sans préjugé

Ce forum, qui existe maintenant depuis quelques années, est une aubaine en particulier pour des filières professionnelles qui connaissent à l'heure actuelle des difficultés à recruter. Pour des secteurs en tension comme le bâtiment, ce forum est une nouvelle source de recrutement. "On a peu de jeunes qui sortent de formation CAP ou Bac Pro donc notre rôle c'est de faire connaître nos métiers, de redorer l'image parfois ternie du bâtiment et puis de trouver de nouvelles sources de recrutement, on a besoin d'embaucher" explique Myriam Billerot responsable RH chez Bouygues Centre-Sud-Ouest. Le recrutement se fait sans aucun préjugé. "La voie est originale peut être mais on ouvre la porte à tous, il n' y a aucun à priori, dès l'instant qu'ils ont envie de travailler, peu importe leur passé" confie Cécile Guet, responsable adjointe à l’agence d’intérim Partnaire Orléans industries. Sonia Poulain confirme l'accueil et l'écoute extrêmement favorables de la part du monde professionnel. "Il n'y a pas de réticence sur l'idée que quelqu'un qui, à un moment donné, a chuté puisse se relever" confesse cette membre très active de l'association ECTI dont l'un des domaines d'intervention est l'insertion.