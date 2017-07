Un forum emploi à la prison de Vivonne

Un forum professionnel à l'intérieur d'une prison ! Ca s'est passé la semaine dernière à la maison d'arrêt de Vivonne, près de Poitiers. Sur les 300 détenus, une trentaine se sont présentés.

Il s'agissait pour eux d'échanger avec les intervenants extérieurs : insertion par l'activité économique, missions locales, organismes de formations, on y a parlé: projet professionnel, formation, emploi ou comment préparer l'avenir après la prison.

Une trentaine de détenus ont participé à ce forum © Radio France - vincent Hulin

C'est dans le gymnase de la maison d'arrêt qu'une vingtaine de stands sont proposés aux détenus. Rémi a 31 ans, il est détenu depuis 4 mois et demi "j'ai déjà des CAP, mais j'ai très envie de monter ma propre entreprise une fois dehors. C'est bien comme initiative." Un sentiment partagé par David, il a 40 ans, il est incarcéré depuis le 1er décembre 2016, il vient de passer au stand "simulation entretien d'embauche": ça fait du bien d'être confronté à des professionnels de l'extérieur, la dame m'a apporté beaucoup de conseils qui vont me servir, dès que je suis arrivé ici, j'ai décidé de ne pas resté oisif, et j'ai vite penser à ma réinsertion une fois que je serai de nouveau libre."