Caen, France

Le Forum mondial Normandie pour la Paix est un nouveau grand rendez-vous international à l’initiative de la Région Normandie. Lieu de réflexion et d’échanges autour des tensions dans le monde et de la construction de la paix, ce forum se tiendra chaque année au lendemain des commémorations du Débarquement du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie.

"mondialiser la paix"

L’édition 2018 proposera deux journées de conférences, débats autour du thème « Mondialiser la paix : nouvelles guerres, nouvelle paix», des ateliers géographiques sur la situation en République Démocratique du Congo, en Libye, en Afghanistan, ou dans les Balkans, et des ateliers thématiques sur la dissuasion nucléaire, le journalisme de guerre, les enfants soldats ou encore les nouvelles armes ou menaces. Il sera animé par les meilleurs experts en géopolitique, aux côtés de représentants de gouvernements, du monde académique et de la société civile. Plusieurs personnalités ont d'ores et déjà confirmer leur venue à Caen : Ban Ki-moon ( ancien secrétaire général de l'ONU), Steve Killelea ( président de l'Institute for Economics and Peace), Antonio Tajani ( président du parlement européen), Hubert Védrine (ancien ministre des affaires étrangères) et Bernard Cazeneuve (ancien 1er ministre).

Salon du livre, village pour la paix et concert

A l'occasion de ce Forum seront aussi organisés un concert le 8 juin sur l’une des plages du Débarquement à Omaha Beach, des animations sur le Village pour la Paix en présence d’organisations non-gouvernementales, d’associations, d’institutions, un salon du livre ou encore la restitution d’un Hackathon pour la Paix.

Les plages de la paix

La Normandie est une terre de Paix. Le Débarquement des forces alliées en Normandie le 6 juin 1944 sur les cinq plages d’Utah Beach, Omaha Beach, Juno Beach, Gold Beach et Sword Beach, reste gravé dans l’esprit de chaque Normand comme le symbole de la liberté retrouvée. Tous les dix ans, « les années en quatre », les chefs d’Etat des pays alliés se rassemblent sur l’une de ces plages d’Histoire afin de commémorer la libération du continent européen et la Paix retrouvée. En 2014, 18 Chefs d’Etat et de Gouvernement étaient présents lors du 70ème anniversaire.

Récemment, la France a déposé la candidature des «Plages du Débarquement, Normandie 1944» à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Comité du Patrimoine mondial rendra sa réponse lors de sa session en juillet 2019.