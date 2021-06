Un four à pain pour rassembler les habitants des quartiers de Vauvert

Il a cuit ses pains pour la première fois. Le four à pain Loco'Motiv était ce mercredi matin au pied des immeubles du quartier des Costières à Vauvert. Un four conçu par une association vauverdoise, construit par de jeunes Vauverdois, un four pour rassembler les habitants, provoquer du lien social.

Il était installé place Jean Giono, devant la résidence Daudet II, quartier des Costières, à Vauvert : un four à pain. Un four à pain mobile, conçu par l'association Alter Éco 30, un four prévu pour fonctionner avec très peu de bois. Il a été construit par des jeunes de Vauvert, déscolarisés, au cours d'un chantier éducatif mené par l'association Présence 30. A l'origine de l'idée, Sylvie Camand, animatrice au Secours Catholique, et soutenue par le service de la politique de la ville de Vauvert.

"Y'a des daronnes, y'a des messieurs, y'a de tout"

"On est plutôt contents" explique Sylvie Camand... "Ces fours traditionnels existent dans de nombreux pays, et encore dans certains coins de France. Ce sont des lieux qui rassemblent. Le but c'est d'être plus à l'écoute des habitants, de leurs envies, de leurs attentes, de leurs préoccupations et de les accompagner dans des projets." Assis un peu plus loin, Akram, jeune Vauverdois, est ravi : "Ce four a été construit par des jeunes déscolarisés. Même s'ils ne vont pas à l'école, ils savent faire beaucoup de choses avec leurs mains. C'est magnifique. Ça rassemble tout le monde, du quartier, d'ailleurs. Y'a des daronnes, y'a des messieurs. Y'a de tout."

Le four sortira tous les 15 jours

Un four construit dans le cadre du projet Une tournée solidaire en pied d'immeuble explique Bruno Soler, chef de projet à la politique de la ville sur la commune de Vauvert : "Le four comme un moyen de provoquer des rencontres entre les habitants, un moyen que nous utiliserons avec de nombreux partenaires : Pôle Emploi, Les Petits Débrouillards en direction des enfants ou encore Les Compagnons Bâtisseurs d'Occitanie pour proposer à qui le veut de construire des petits meubles de jardin. Ce four mobile sera utilisé dans les différents quartiers de la ville, tous les 15 jours. Un moment opportun pour exprimer une demande, un besoin qui peut concerner la commune, le bailleur ou la communauté de communes."

