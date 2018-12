Shoah : un Français sur dix n'en a jamais entendu parler, selon un sondage

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Un Français sur 10 n'a jamais entendu parler de la Shoah, l’extermination par l'Allemagne nazie de six millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette méconnaissance est plus importante chez les 18-24 ans, selon un sondage exclusif de l'Ifop révélé jeudi par franceinfo.