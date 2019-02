Un Français sur dix pense que l'attentat de Strasbourg était une "manipulation du gouvernement"

Un Français sur dix pense que l'attentat du 11 décembre à Strasbourg était une "manipulation du gouvernement pour détourner l'attention" en plein mouvement des "gilets jaunes", selon une étude de l'Ifop pour la Fondation Jean Jaurès et l'observatoire Conspiracy Watch, publiée mercredi.

L'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg a fait 5 morts et 10 blessés le 11 décembre 2018.

Strasbourg, France

Les théories du complot sont de plus en plus présentes dans la société française, selon une étude de l'Ifop pour la Fondation Jean Jaurès et l'observatoire Conspiracy Watch, publiée mercredi. Les sondés sont notamment invités à se prononcer sur l'attentat du 11 décembre à Strasbourg.

Seuls les deux tiers des sondés estiment que la version des autorités est conforme à la réalité. 10 % pensent qu’il s’agit d’une "manipulation du gouvernement pour détourner l'attention" en plein mouvement des "gilets jaunes".

L’attaque terroriste lors du marché de Noël de Strasbourg le 11 décembre 2018 a suscité sur les réseaux sociaux des réactions complotistes immédiates, rappelle l'étude. Elles insinuaient qu'Emmanuel Macron aurait cherché, par le déclenchement d’un attentat, à détourner l’attention des Français pour empêcher l’« Acte V » de la mobilisation des « gilets jaunes ». Maxime Nicolle, figure emblématique du mouvement, s’est ainsi rapidement fendu d’un commentaire mettant en doute le caractère proprement terroriste de l’attaque. Quelques jours plus tard, dans l’émission « Balance ton post ! », sur C8, deux « gilets jaunes » avaient à nouveau insinué que le gouvernement mentait sur l’attentat de Strasbourg.

Les conspirationnistes de l'attentat de Strasbourg surreprésentés chez les sympathisants du Rassemblement national

D'après l'étude, réalisée fin décembre, seules 65% des personnes interrogées pensent que "cet attentat a été perpétré par Cherif Chekatt, un sympathisant de l'organisation jihadiste Etat islamique". Mais 13% des sondés croient que "des zones d'ombres subsistent dans cette affaire et qu'il n'est pas vraiment certain que cet attentat ait été perpétré par Cherif Chekatt". Par ailleurs, 10% estiment qu'"il s'agit d'une manipulation du gouvernement pour détourner l'attention des Français et créer de l'inquiétude dans la population en plein mouvement des gilets jaunes".

Pour la Fondation Jean Jaurès, ce chiffre est particulièrement préoccupant si on le compare à celui de l’adhésion à la théorie du complot concernant les attentats de janvier 2015 (2 %). Les conspirationnistes de l’attentat de Strasbourg sont très nettement surreprésentés chez les sympathisants du Rassemblement national (22 %) et, dans une moindre mesure, chez ceux de La France insoumise (18 %).