Un frigo solidaire au coeur de Paris

Comment lutter contre le gaspillage tout en aidant les plus démunis ? La Cantine du 18 a peut-être trouvé la solution : un frigo solidaire. Ici, fruits, légumes, jus ou encore sandwich encore emballés sont déposés par les passants. Une initiative ouverte à tous depuis début juin.

Chaque année, un Parisien jette en moyenne 13,6 kilos de nourriture encore emballée et propre. Un chiffre alarmant pour la Ville de Paris, mais aussi pour certains citoyens comme Malika et Dounia Mebtoul. Depuis le 8 juin, cette mère et sa fille ont lancé une nouvelle initiative : le tout premier frigo solidaire à Paris. Ces deux restauratrices de La Cantine du 18, dans le 18ème arrondissement de Paris, ont installé un petit frigo à l'entrée de leur restaurant familial.

Le tout premier frigo solidaire de Paris

Depuis toute petite, Dounia a été baignée par les paroles anti-gaspillage de sa mère, Malika. L'idée trottait dans leur tête jusqu'à devenir plus persistante il y a quelques mois. "Un jour sur Facebook, je suis tombée sur un article qui parlait d'un frigo solidaire en libre service chez un commerçant à Londres. Je l'avais déjà vu quand j'y vivais, mais en me renseignant j'ai découvert qu'il n'en existait pas à Paris" se remémore Dounia.

Sa mère est vite convaincue par le projet. Elles contactent alors deux associations : Le Carillon et Cap ou pas cap ?. Aidées des bénévoles, elles parviennent en très peu de temps à monter le projet. L'initiative de ces deux restauratrices a même été soutenue par la mairie du 18ème arrondissement.

A l'intérieur du frigo l'on peut trouver des jus, un sandwich encore emballé, des fruits et des légumes... "L'idée c'est d'avoir de tout, sauf des produits transformés, ou de la viande et du poisson pour respecter la chaîne du froid", confie Dounia. Un carnet est aussi mis à disposition des passants, dans lequel ils peuvent inscrire les dates de péremption des plats déposés. Si le frigo est ouvert à tous, Dounia et Malika ont tout de même une cible : les personnes en situation de précarité, comme les sans-abris ou "les étudiants qui galèrent en fin de mois".

Une initiative encore à ses débuts

La Cantine du 18 peut compter sur ses fidèles clients pour partager l'information, mais aussi sur la curiosité des habitants du quartier. Nana tient une boutique d'antiquité dans le quartier qu'elle habite depuis trente ans, mais c'est par hasard qu'elle découvre le frigo solidaire. Une initiative qui l'enchante. Cette sexagénaire est persuadée que les habitants du quartiers se mobiliseront en solidarité, mais elle se soucie plus du manque d'information auprès de ceux qui pourraient venir se servir dans le frigo.

Une situation qu'admet Dounia : "Ceux qui sont le moins informés aujourd'hui, c'est la cible principale". Alors avec sa mère elle espère pouvoir créer rapidement un réseau d'habitants et de commerçants pour informer les plus démunis.