Un funambule dit au revoir à la tour d'Assas à Montpellier à 45 mètres de hauteur

Des centaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche après-midi hier au pied de la tour d’Assas, quartier de la Mosson à Montpellier, pour assister à une performance exceptionnelle : une funambule est passée de la tour d’Assas à la tour du Pic Saint-Loup sur un fil à 45 mètres de hauteur.

La funambule, Tatiana, est sortie du 14e étage sans harnais. "Il y a eu des bons coups de vents, donc j'ai dû me poser un peu au début, confie-t-elle. Mais ça s'est calmé, et j'ai pu continuer sans m'arrêter." Elle a parcouru 70 mètres au-dessus du vide et du béton, tout en saluant la foule, en dansant. Les habitants s’exclament lorsqu’elle s’assoit, et applaudissent alors qu’elle fait un grand écart sur le fil.

Avant d’accéder à la Tour du Pic Saint-Loup, Tatiana s’est retournée pour regarder la tour d’Assas, qui sera démolie en 2024, et lui dire au revoir.

La compagnie Basinga a travaillé pendant toutes les vacances avec les habitants et enfants du quartier pour préparer cet événement composé de la traversée, d'une déambulation costumée dans le quartier, de concerts, et de spectacles d'enfants. C'est très positif pour cette ancienne habitante de la Mosson : "C'est très valorisant pour le quartier, ça lui donne une autre image. Ça apporte de la créativité et de la culture. La tour d'Assas est très symbolique. C'est émouvant, mais c'est bien qu'il y ait du renouveau et du changement dans le quartier."