Un futur centre nautique à Gray

Aujourd'hui Gray dispose de deux piscines, la piscine couverte des capucins, dans le quartier du même nom,

et un bassin découvert près du camping, le bassin nautique Christan Bergelin.

Deux équipements vieillissants, qui ont besoin d'une réhabilitation. Ces deux infrastructures existantes coûtent chaque année plus de 350.000 euros en fonctionnement à la collectivité.

Bassin nautique Christian Bergelin © Radio France - Jean-François Fernandez

L'idée c'est de créer un centre nautique qui ne coûte pas plus cher en fonctionnement, mais plus moderne, avec d'autres services pour le bien être style sauna. Ce centre nautique est à destination d'un bassin de population de 35 à 40 000 habitants.

Plage de bord de Saône, à coté du bassin nautique Christian Bergelin © Radio France - Jean-François Fernandez

Il y aura deux bassins, dont un qui sera réservé à la natation, on pense notamment à la compétition avec le Trival de Gray qui s'y entraine, et un qui pourra servir à la fois à la natation et aux Jeux.

Ce centre devrait voir le jour à l'horizon 2024 à côté de la Halle Sauzay, dans l'ancien bâtiment de location de bateaux "le Boat" en bord de Saône.

La piscine des capucins sera transformée en salle de sport style futsal, le bassin nautique en jeux d'eau.