Un gagnant de l'EuroMillions reverse la quasi-totalité de ses gains à la protection de l'environnement

C'était le rêve de ce gagnant de l'EuroMillions. Un Français ayant remporté 200 millions d'euros en décembre 2020 a créé sa fondation de protection de l'environnement et va y verser la quasi-totalité de ses gains, selon les informations du journal Le Parisien ce mercredi.

Un projet de longue date

Surnommé "Guy" par la Française des jeux (FDJ), ce Français a créé une fondation dédiée à "la protection et la revitalisation des forêts, la préservation et la régénération de la biodiversité et le soutien aux aidants familiaux", comme indiqué sur le site du fonds de dotation d'Anyama. "Je ne jouais que lors des cagnottes importantes, dans un seul but : consacrer la majeure partie de cette somme à la création d'une fondation", affirme le multimillionnaire dans une lettre ouverte sur le site d'Anyama, fondation qui porte le nom d'une ville ivoirienne près d'Abidjan où il a vécu. "Guy" assure qu'il a déjà transmis la majeure partie de la somme au fonds de dotation depuis décembre 2020, et assure qu'il donnera "progressivement la quasi-totalité".

"Une première" pour la Française des jeux

Il explique son choix dans cette lettre ouverte : "Au cours de ma vie, j'ai été le témoin en Côte d'Ivoire du passage incessant de camions chargés d'arbres coupés dans les forêts du Burkina Faso. Ce ballet de camions m'a beaucoup marqué, indigné". Interrogée par l'AFP, la FDJ estime que ce don est une "première" concernant "la proportion du gain versée à une cause philanthropique". Ce jackpot de 200 millions d'euros est le deuxième plus gros gain jamais gagné en France.