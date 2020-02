Un garagiste indrien mécanicien sur le 4 L Trophy

Cyril Daniel, 23 ans, chef d'atelier adjoint chez Norauto à Saint-Maur dans l'Indre a été sélectionné pour intégrer l'équipe des mécaniciens qui vient en aide aux concurrents du 4L Trophy. La course part aujourd'hui de Biarritz

Saint-Maur, France

C'est un peu un rêve d'ado pour Cyril Daniel. A 23 ans, ce jeune garagiste, salarié du groupe Norauto à Saint-Maur dans l'Indre, a été choisi pour intégrer l'équipe de mécaniciens qui va accompagner les concurrents du 4l Trophy. La course part ce jeudi 20 février de Biarritz. Les étudiants, au volant de leur Renault, vont traverser la France, l'Espagne et le Maroc. Au total, ils auront 6.000 km à faire et distribueront au passage des fournitures scolaires aux petits marocains.

"Je serai, avec 84 autres mécaniciens, le long du parcours pour aider à n'importe quelle heure les jeunes qui auront des problèmes sur leur voiture. Je m'attend à changer des roues, des pare brise, des moteurs..." explique impatient Cyril. Le jeune homme trépigne d'impatience : "Là, on termine de floquer notre camion. Mais on a qu'une hâte, y aller!"

Il sera de retour dans l'Indre le 5 mars.