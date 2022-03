Un gardien recherché pour le refuge de Valmasque, dans le parc national du Mercantour

La Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM) cherche un nouveau gardien pour son refuge de Valmasque, à Tende. Un bâtiment "un peu rustique" sur "un piton rocheux au bord du Lac Vert" : c'est le cadre décrit par Georges Torrelli, vice-président du Club alpin français (Caf) des Alpes-Maritimes, qui se charge du recrutement du nouveau gardien -ou gardienne- qui devra prendre ses fonctions au plus tard en juin. "C'est superbe" résume-t-il, n'oubliant pas de vanter la terrasse où les petits-déjeuners, à plus de 2.200 mètres d'altitude, se transforment en "repas 3 étoiles."

Un cadre idyllique pour un travail prenant

Une chose est sûre : le remplaçant de Michel Duranti, gardien depuis 25 ans et qui prend sa retraite, devra aimer la montagne. Même s'il y sera rarement seul. De mai à octobre, le refuge voit passer de nombreux randonneurs. Une cinquantaine peut dormir en même temps sur les lieux. Charge au gardien de s'occuper de cet hébergement, des réservations, du ravitaillement, des repas, des conseils aux randonneurs mais aussi, parfois, des aléas qui accompagnent les lieux isolés. Réparer une fuite, organiser des secours en montagne. En tant que gérant, il est aussi responsable des finances. Il n'est pas payé directement mais il récupère un pourcentage sur chaque nuitée.

On ne part pas de là sans verser une larme -Michel Duranti, ancien gardien

"Le lieu est très beau, le passage des gens, les amis que je me suis fait dans la vallée, l'ensemble de la vie de gardien me manquera. Être là-haut, c'est un privilège" raconte Michel Duranti, gardien pendant 25 ans et qui à l'heure de la retraite, a un léger pincement au cœur à l'idée de ne plus monter tous les étés à Valmasque. "On ne part pas de là sans verser une larme. C'est long, un quart de siècle!" Mais il prévient : la première saison du nouveau gardien pourrait être un peu compliquée. La tempête Alex a laissé des traces dans ces vallées.

Le bâtiment "un peu rustique" et très fonctionnel - FFCAM - Georges Torelli

Même si les bâtiments n'ont pas été directement touchés, l'après-tempête Alex a été difficile à cause de la route détruite. Le refuge, qui n'est déjà accessible qu'à pied depuis Castérino, s'est trouvé encore plus isolé. "Il y avait 1.800 mètres à monter de Saint-Dalmas-de-Tende jusqu'au refuge. Une bonne journée de marche. Les gens qui n'ont pas forcément les facultés sportives hésitaient, ça a été catastrophique. On a perdu beaucoup de nuitées" explique Georges Torrelli. La situation s'est un peu arrangée, avec une portion de route rouverte jusqu'au lac des Mesches. Mais il est toujours impossible de monter en voiture jusqu'au hameau de Castérino et la saison 2021 en a aussi fait les frais. 2022 sera-elle meilleure ?

Bricoleur, sportif, débrouillard : gardien de refuge, c'est un métier tout-terrain, prenant, taillé pour les passionnés de montagne. Les plus courageux pourront même profiter du lac pour la baignade (7 degrés). A vos candidatures!

La candidature doit être envoyée avant le 20 mars 2022 par mail à cafnice@ffcam.fr et à patrimoinebati@ffcam.fr