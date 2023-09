Un Gault & Millau d'or pour le chef étoilé Arnaud Viel de La Renaissance à Argentan

Le Trophée Gault & Millau d'Or 2023 Normandie a donc été attribué le 25 septembre 2023 près de Rouen au chef étoilé de l'Orne, Arnaud Viel. Une première pour celui qui est à la tête des cuisines de son restaurant La Renaissance à Argentan depuis 1999.

C'est beaucoup d'émotion et de fierté

Il est ému et l'assure, fier du trophée qui vient de lui être attribué par le célèbre guide gastronomique Gault et Millau.

"Ca me fait vraiment plaisir, ça récompense le travail que depuis des années je réalise avec mes équipes, des gars qui travaillent avec moi depuis plus de 20 ans, des producteurs et aussi et surtout ma famille, ma femme Cécilia et mes fils. Je n'ai pas beaucoup de mots, je mentirais si je vous disais que je ne suis pas fier et heureux. " Arnaud Viel

11 prix différents ont étaient décernés . Arnaud Viel s'est donc vu décerner le trophée Or Gault & Millau des chefs normands avec la note de 15,5 sur 20 et 3 toques.