Un gendarme de Côte-d'Or en tête du Tour de France

Le Tour de France s'apprête à prendre son départ et Maxime Dardailhon ne cache pas son large sourire. Il fait partie des dix gendarmes sélectionnés à travers toute la France pour ouvrir la Grande Boucle. Deux cents militaires avaient posé leurs candidatures. "Je ne fais pas de vélo, plutôt de la course à pied, mais je suis déjà allé à deux reprises en tant que spectateur voir passer le peloton", détaille ce jeune Dijonnais de 29 ans, "c'est vraiment une course populaire."

C'est justement pour inciter les spectateurs à ne pas prendre de risques que la gendarmerie se trouve en tête de la caravane publicitaire. "Je serai au micro", explique Maxime, "je serai là pour rappeler les gestes barrières : demander aux gens de garder leur masque, et de conserver un mètre de distance entre eux. On va le faire avec sourire et bienveillance. La mission n'est pas de verbaliser, mais d'informer. D'ailleurs, nous allons nous aussi montrer l'exemple. Nous ne serons que deux par voiture: un conducteur, et un animateur installé à l'arrière."

Maxime Dardailhon est un spécialiste des missions musclées © Radio France - Olivier Estran

Habituellement, ce jeune gendarme qui a fait ses débuts à Beaune intervient dans un cadre bien plus musclé. Il appartient au Peloton de Surveillance et d'Intervention de Gendarmerie (PSIG) de Dijon. Une sorte de corps d'élite appelé lors des interpellations au petit matin, les braquages à main armées, voire les attaques terroristes. "Nous sommes les seuls gendarmes habilités à intervenir avec des armes et munitions de guerre" commente sobrement Maxime qui a entrepris de décorer son bureau avec les écussons de tous les PSIG de France.

Sur le Tour, au départ et à l'arrivée de chaque étape, le jeune homme sera donc chargé de faire la promotion de la gendarmerie et donner envie aux jeunes gens et jeunes filles de rejoindre son métier.

L’Île d'Oléron et Julian Alaphilippe

Quand à la course, Maxime à déja coché l'étape du 8 septembre qui passera le long de la côte atlantique entre l'ile de Ré et l'ile d'Oléron. "Ça doit être vraiment très beau" assure-t-il. Cette année, le protocole sanitaire va être très strict afin de protéger les coureurs, mais le gendarme dijonnais espère bien pouvoir croiser quelques champions français "Notamment Julian Alaphilippe et Thibault Pinot, ce serait chouette de pouvoir parler de la course avec eux, et du vélo en général" sourit Maxime.

Les étapes les plus proches de chez nous se situent sur la fin du Tour. Le 18 septembre entre Bourg-en-Bresse et Champagnole, et le lendemain , le 19 septembre un contre-la-montre entre Lure et la fameuse montée de La planche des belles-filles. Si vous vous rendez sur la course, faites signe au jeune homme. Il sera dans la voiture numéro 3, en tête de la caravane.