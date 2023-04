Un générateur électrique en route pour l'Ukraine grâce à la générosité d'entreprises du Puy-de-Dôme

Les membres de l'association "Pour l'Ukraine" ont stressé jusqu'au bout, mais après de longues manœuvres, les trois tonnes du groupe électrogène sont enfin soulevées et déposées dans un semi-remorque immatriculé en Ukraine. Une opération menée grâce à la solidarité de nombreux entrepreneurs puydômois, à commencer par l'entreprise Patrie palettes, à Saint-Hilaire-la-Croix. "On essaie d'aider un petit peu... Ça faisait quelques années que ce groupe électrogène était chez nous, qu'il ne servait pas et on avait décidé de l'envoyer en Ukraine."

ⓘ Publicité

Bernard Yeramian fait partie des soutiens fidèles de l'association Pour l'Ukraine. Il a notamment aidé à réparer le générateur électrique. © Radio France - Juliette Micheneau

loading

L'engin a besoin de réparations. Pendant un mois l'entreprise issoirienne Compte Isolation, qui a déjà prêté ses camions pour les convois humanitaires, stocke l'engin sur son site. Laissant l'accès à Bernard Yeramian, lui aussi entrepreneur à Issoire qui va se charger de le remettre en état, "il fallait juste mettre quelques batteries, un peu de gasoil et c'est parti".

Une chaîne de solidarité qui dure, Bernard a déjà accompagné trois convois pour l'Ukraine, celui-ci étant le douzième de l'association. "Moi je suis d'origine arménienne, je suis arrivé il y a 45 ans dans la même situation qu'eux. Aujourd'hui je peux me permettre de les aider, j'aide."

Un générateur pour alimenter une ville en eau

D'une puissance de 360 KW, ce générateur a précédemment servi de secours pour un hôpital. Natacha Grougon, commerçante issoirienne à l'origine de l'association Pour l'Ukraine l'a donc proposé à sa ville natale, Khmelnytskyï, pour soutenir la distribution d'eau courante. Cette ville de l'Ouest a vu ses infrastructures bombardées, elle accueille de nombreux réfugiés de l'Est et l'eau comme l'électricité y sont intermittentes.

loading