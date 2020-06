Un géographe vient de réaliser une étude sur l'évolution des départements partout en France et il s'est notamment intéressé au Tarn et à la Haute-Garonne.

Un géographe propose que Saint-Sulpice soit en Haute-Garonne et Revel dans le Tarn

Lac de Saint-Ferréol, Revel, entre la Haute-Garonne et le Tarn

Laurent Chalard est docteur en géographie, enseignant à la Sorbonne à Paris. Il vient de réaliser une étude sur l'évolution des départements français, dont les frontières ont été décidées en 1790. Il s'est notamment intéressé au Tarn et à la Haute-Garonne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il attise le débat.

La principale anomalie en Occitanie, c'est le département de la Haute-Garonne"

Le géographe propose que Saint-Sulpice dans le Tarn soit en fait en Haute-Garonne et que Revel en Haute-Garonne passe dans le Tarn. Une sorte de redécoupage qui aurait son importance selon lui : " La principale anomalie en Occitanie, c'est le département de la Haute-Garonne. Il est constitué de deux ensembles. D'un côté la région toulousaine qui correspond à l'ancien Languedoc et de l'autre le Comminges qui lui est pyrénéen". Pour lui, la solution serait de "recentrer le département de la Haute-Garonne sur la région toulousaine en annexant des communes proches dans le Tarn comme Saint-Sulpice et inversement en lui enlevant des territoires ruraux qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques que celles de Toulouse. C'est le cas de Saint-Gaudens".

L'idée fait débat à Saint-Sulpice

Le maire de Saint-Suplice a d'abord cru à une mauvaise blague : " J'ai pensé que c'était un poisson d'avril ! Mais plus sérieusement, oui nous sommes aux portes du Tarn, directement connectés à la Métropole mais de là à redéfinir les frontières géographiques... Nous avons quand même des valeurs, une histoire, un patrimoine, qui nous ancrent dans le Tarn".

Les travaux du géographe ont fait grand bruit dans la commune : la mairie a reçu une soixantaine d'appels d'habitants sur le sujet, des pour et des contre.