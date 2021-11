Un goût de Nice, la visite des touristes avides de spécialités culinaires niçoises

Hello Nice tou meet You!! c'est la fin des vacances, Nice et son patrimoine continuent d'attirer les touristes. Ce matin on s'intéresse à cette agence de tourisme un peu particulier "A taste of Nice , "un goût de Nice" en bon français.

Si beaucoup de touristes connaissent très bien le vieux Nice ou les places fortes du goût d'Aqui, beaucoup n'osent pas s'aventurer et tester les spécialités gourmandes niçoises hors des sentiers battus. La société "A taste of Nice" , "un goût de Nice" en bon français organise des tours gastronomiques pour un public anglo-saxon très avides de nouvelles saveurs et de spécialités gastronomiques locales. Allie, canadienne anglophone a repris cette société et organise des apéros au Dock de la Riviera avec ses chers "groupes de touristes".

Être gourmet, une façon de goûter la côte d'Azur

Allie est originaire du Canada anglophone, elle a repris l'entreprise en 2020. A la faveur de ses tours gastronomiques elle détaille les produits, leur histoire et les histoires qui les rendent si typiques. Dans le marché couvert des dock de la Riviera à Libération, on la voit expliquer avec patience et passion la composition et la recette de la pissaladière, au moment de l'apéro de la mi-journée. Josiane n'est pas peu fière c'est sa recette de pissaladière qui est mise en valeur dans ce rendez-vous de gourmets. Gary lui est du Mississippi, il est étonné par cette pissaladière cet "Onion Tart" "douce, huilée et délicate". La recette a été reprise par sa fille Laurène qui tient une buvette là-bas et c'est là que souvent les américains font connaissance avec le pastis, les fromages de chèvres , les tomates cerises.

Dana de la Nouvelle Orléans est ravie de consommer local et de faire un voyage différent des autres. Elle apprécie particulièrement le pastis, qu'elle trouve rafraichissant. De leur côté les habitués des halles observent avec bienveillance la curiosité et le désir de ces touristes goûters les meilleurs mets.

Les commerçants sont ravis

Quand les professionnels des métiers de bouches, les charcutiers et les poissonniers du marché de la libé voit ces petits groupes d'anglo-saxon venir picorer des spécialités, tout le monde a le sourire, grâce à Allie. Une des spécialités du jour le salami Milano est vendu par Silvio. Il vend des spécialités italiennes et françaises depuis des années. Il insiste sur la convivialité de ces moments de partage. "les touristes adorent et ils vont revenir".

Prochaine étape après l'apéro, le coin des poissonniers à la Libé. Ce jour là Yohan ouvre des fine de claires n° 3 . Il apprécie le sourire et la démarche d'Allie. Celle ci débouche un rosé très léger qu'elle gardait à température dans son cabas, histoire d'accompagner lé dégustation d'huitres et de crevettes grises. Yohan reconnait l'importance de faire partager le patrimoine niçois. Allie sait elle que le bon goût ne triche pas, que les bons produits ravissent les papilles, et que les circuits courts impliquent des recherches de produits saisonniers. Et à voir la mine ravie de ses chers touristes quitter le marché pour aller au restaurant, on perçoit que cette visite a ouvert une brèche. Le petit gout de "reviens-zy" des produits niçois est devenu pour ces touristes synonyme d'un prochain tour à Nice.