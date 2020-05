Un goûter bistronomique pour 1.850 personnes âgées du Calvados, 3.000 madeleines offertes

Les papilles des personnes âgées vont se déconfiner ce lundi après-midi. Sur une idée du chef étoilé Michel Bruneau, 1.850 résidents d'Ehpad du Calvados vont déguster un goûter élaboré par des figures de proues de la gastronomie normande. Ce sont 26 cuisiniers, restaurateurs ou artisans des métiers de bouche (dont trois meilleurs ouvriers de France et cinq chefs étoilés) qui vont enfiler leur toque pour nos aînés et les personnels à leur service. "Et notamment les cuisiniers, pour qui Michel Bruneau a une pensée. Ils font le même métier que nous. Et ce n'a pas toujours été facile de travailler dans ces conditions-là, enfermées comme ils étaient, avec des règles de sécurité sanitaire strictes."

C'est donc pour eux et pour les personnes-âgées qu'ils vont se mettre en cuisine, partout dans le Calvados. "On va leur offrir un goûter de bonheur, des bouchées de générosités en restant bien évidemment normand. Il y aura de la compote de pommes, de la crème, des petits sablés et des petits biscuités" détaille le Chef de France Bleu Normandie.

3.000 madeleines offertes

"Les madeleines Jeannette nous ont offerts 3.000 madeleines. Quel bel exemple de générosité ! s'enthousiasme Michel Bruneau. C'est de toute façon la qualité première d'un cuisiner, d'un pâtissier." Et les personnes âgées vont pouvoir le constater ce lundi quand 16 heures aura sonné. "Le goûter c'est le moment où il y a plus de détente, moins de pression, plus de sourire. Nos mamies et nos papys sont détendus après une petite partie de "scrabble", de dominos. Et là ça leur fera un petit moment de soleil en bouche."