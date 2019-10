Un GPS pour personnes à mobilité réduite débarque à Reims

Reims, France

Sur le même principe que l'application Waze pour les voitures, StreetCo est un GPS collaboratif, mais pour piétons et surtout pour personnes à mobilité réduite. "L'un des co-créateurs s'est retrouvé en béquilles", explique Aurélien stagiaire chez StreetCo "Et il s'est rendu compte qu'il n'existait rien pour simplifier les déplacements des personnes à mobilité réduite. Donc il a créé cette application". Trois ans après, StreetCo existe dans une trentaine de pays et compte 15 000 utilisateurs en France.

Une fois téléchargée sur son smartphone, l'application StreetCo permet à chaque utilisateur (personnes en situation de handicap ou non) de signaler les obstacles temporaires ou permanents qu'il croise sur son trajet : de la voiture mal garée au trottoir trop étroit ou du bâtiment inaccessible à la route en pavé. "Plus il y aura d'utilisateurs et plus les événements pourront être signalés en temps réel", précise Aurélien.

Suivez Olivier et Gauthier, tous les deux en fauteuil, qui ont testé l'application StreetCo à Reims Copier

Après quelques minutes d'utilisation, Olivier et Gauthier pointent déjà quelques améliorations à apporter à l'application : "Il faudrait un signalement vocal, pour les personnes qui ont du mal à se servir de leurs mains", souligne Gauthier. "Et on ne peut pas signaler toute une rue inaccessible, l'appli détermine un point fixe dans la rue", regrette Olivier. Il n'empêche que l'application tiendra compte de cet obstacle et évitera donc la rue en question : "Ca c'est une bonne chose", poursuit Olivier.

C'est par ce genre de test grandeur nature, avec des personnes à mobilité réduite, que les créateurs de StreetCo espèrent faire évoluer leur GPS. Il est notamment prévu de rendre obligatoire les photos des obstacles : "Pour éviter que des personnes ne signalent des choses qui n'existent pas et puis aussi pour permettre aux utilisateurs de juger par eux-mêmes si ils peuvent ou non faire face à cet obstacle", explique Aurélien de chez StreetCo.

Collaboratif, ce GPS se veut aussi ludique, puisqu'à chaque signalement d'obstacles, l'utilisateur de StreetCo gagne des points, convertibles en monnaie virtuelle pour acheter des places de cinéma ou des vêtements dans les magasins partenaires de l'application.