Un "Grand Débat" à Ville-en-Tardenois dans la Marne

Une vingtaine de personnes se sont réunies ce samedi à la mairie de Ville-en-Tardenois pour ce débat, organisé par des citoyens. Deux thèmes du Grand Débat National ont été repris pour animer les débats: la transition écologique et la démocratie et citoyenneté. Mais les citoyens présents ont aussi exposé leurs revendications, comme la hausse du carburant, la limitation à 80 km/h ou encore le manque d'équipements en milieu rural.

En tant que maire, je suis confronté tous les jours aux revendications de mes concitoyens. Je suis en contact direct avec leurs problèmes, et le ras-le-bol, il ne date pas d'aujourd'hui. [...] Il remonte déjà avant les élections présidentielles. Ce qui est en revanche intéressant avec le débat national, c'est que les gens expriment leurs sujets en groupe et sur le papier. Là ils s'approprient la parole publique et on leur donne vraiment la chance de s'exprimer." - Thierry Barba, maire de Ville-en-Tardenois et président de l'Association des Maires Ruraux de la Marne.