Un grand lifting à la Halte Fluviale de Laval avec l'ouverture de la nouvelle guinguette le 11/22

Terminée la Halte Fluviale comme vous la connaissiez à Laval et bonjour la guinguette le 11/22, ce qui correspond aux horaires d'ouverture 11h-22h de l'établissement. Dès ce samedi, vous pourrez aller flâner dans cette nouvelle guinguette qui compte à sa tête six jeunes mayennais qui ont répondu à l'appel d'offre de Laval Agglo. Ils remplacent la Corévatine, qui a tenu les lieux pendant dix ans, pour la gestion de la Halte Fluviale. Les nouveaux gérants ont présenté les lieux à la presse ce jeudi et tout a changé ou presque. Des tables en bois d'Argentré, en Mayenne, un cabanon en bois qui fait office de bar et la cuisine située juste à coté de l'office du Tourisme. Un grand lifting pour attirer une autre clientèle et cette guinguette, c'est une histoire de potes.

Le cabanon en bois pour le bar a été positionné sur le côté gauche de la Halte Fluviale de Laval. © Radio France - Alexandre Frémont

"Apporter une nouvelle offre"

L'un des six associés, Charly, est un pur lavallois et avait déjà cette idée en tête depuis très longtemps, "depuis des mois et même des années", commence-t-il, "c'est un lieu où on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire ici à la Halte Fluviale , une grande terrasse, des arbres, une aire pour les enfants, il y a un côté très familial et on a envie d'apporter une nouvelle offre". Le Lavallois se lance donc avec son cousin Jérémie. "Quand on a vu l'appel d'offre on s'est dit allez on y va", se souvient-il, "on avait vraiment envie d'apporter cette chose-là sur Laval qui n'était pas encore trop existante et puis via l'expertise de Victor et de Jacques, qui créent déjà des événements, on a mis toutes les chances de notre côté pour pouvoir vraiment créer cet esprit de guinguette".

Pour la partie concerts et activités, comme des stands up ou encore un bal lors du 14 juillet, ce sont donc Victor et Jacques aux manettes. Les deux gérants du bar la Fosse à Laval avaient les compétences et le carnet d'adresses qui manquaient à Charly et Jérémie. "Quand ils se sont posé la question de s'entourer, ils sont venus nous voir en nous demandant : 'on vient chez vous de temps en temps, on aime ce que vous faites est-ce que vous pouvez nous aider à participer' et on s'est lancé comme ça", décrit Victor.

Le logo de la nouvelle guinguette "le 11/22" à la Halte Fluviale de Laval. © Radio France - Alexandre Frémont

Les cinq associés (il manque Jacques), entourés de Patrick Péniguel, vice président de Laval Agglo (deuxième en haut en partant de la gauche) et Florian Bercault, président de Laval Agglo (en bas à gauche). © Radio France - Alexandre Frémont

Miser sur les produits locaux

Se greffent ensuite Émilien et sa compagne Doriane. Les deux ont déjà géré un restaurant, lui se met derrière le bar et elle prend possession de la cuisine. Dans les assiettes et dans les verres, ce ne sont que des produits locaux, ce qui était important pour Émilien. "Vous retrouvez des bières locales, le but c'est d'en faire découvrir plusieurs brasseries différentes", explique-t-il, "du café avec un torréfacteur qui est à côté de Vitré, en Ille-et-Vilaine, des glaces du Bourgneuf-la-Forêt donc voilà, on travaille un maximum avec des produits de la région". Et avant l'ouverture, il y a un peu d'excitation pour tout le monde et de la fébrilité, "on est dans des timings très serrés mais en même temps il y a énormément de choses qui ont été accomplies en l'espace de huit mois", conclut Charly. Il y aura également un bar à huîtres le dimanche matin.

Un premier concert ce samedi

Démarrage donc dès 11 h ce samedi pour ce groupe d'amis et un premier concert de prévu avec le groupe Ferdinant , à 14h30 et 15h30, en partenariat avec le festival des 3 Éléphants. Et les six associés sont donc là pour un moment puisque la convention d'occupation est signée pour trois ans et renouvelable deux fois pour un an.