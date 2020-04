"Un grand merci aux soignants" : la reconnaissance du petit-fils d'un patient de 95 ans guéri du Covid-19

Son air souriant et son regard pétillant ont ému beaucoup d'internautes. Robert Nonnet, âgé de 95 ans, a guéri du Covid-19 après avoir été hospitalisé à Châteauroux. L'information avait été dévoilée début avril par Châteauroux Métropole. Un motif d'espoir pour tous ceux qui luttent contre ce coronavirus et toutes les familles touchées. Sur France Bleu, son petit-fils accepte de prendre la parole. "Il a eu trois ou quatre jours de grosse grosse fièvre. À presque 96 ans (il les fêtera au mois de mai), on est forcément un peu inquiet. On ne dort pas beaucoup", témoigne Dimitri.

"Le personnel soignant fait un travail formidable"

Robert Nonnet avait été d'abord hospitalisé après une fracture du fémur. C'est au cours de son hospitalisation qu'il est contaminé par le Covid-19. Au bout de cinq jours, les symptômes disparaissent. "Ils l'ont aidé à respirer avec un masque, il leur doit beaucoup de choses", explique Dimitri. Le petit-fils est infiniment reconnaissant envers le personnel soignant, qui l'a régulièrement tenu au courant de l'évolution de l'état de santé de Robert Nonnet. "Avoir des nouvelles par les infirmiers et infirmières et par le docteur Xavier Roy, ça fait plaisir, ça réconforte", souligne Dimitri.

Même si on est dans le doute, il y a toujours une lueur d'espoir

Après cinq jours, les symptômes du Covid-19 disparaissent. Robert Nonnet est officiellement guéri. Les soins et l'attention apportés par les soignants a été très précieux. "Un grand merci à eux, une grande reconnaissance. Un merci, c'est certes beaucoup mais ce n'est pas assez pour ce qu'ils font", a bien conscience Dimitri, petit-fils de Robert Nonnet. "Ils font un travail énorme, un boulot extraordinaire. Ils risquent leur vie pour les autres, c'est magique. Je pense qu'après cette crise, on les regardera différemment, avec des étincelles dans les yeux en se disant que ces gens ont sauvé beaucoup de vie dans cette période difficile", conclut-t-il.