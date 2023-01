Un grand tournoi de poker fait étape à Montpellier

On n'entend que le cliquetis des jetons de poker qui s'entrechoquent au Parc des expositions de Montpellier ce samedi 7 et dimanche 8 janvier. Près de 700 joueurs amateurs, et quelques professionnels, s'affrontent. Ils ont été pré-qualifiés en ligne pour participer au Winamax Poker Tour.

Ce grand tournoi de poker live gratuit organisé par Winamax passe par 27 villes en France. À l'issue de chaque étape, des joueurs amateurs gagnent leur ticket pour la grande finale qui se déroulera à Paris du 1er au 6 mars 2023. 13 personnes qualifiées à Montpellier se verront offrir 500 euros à miser lors de cette finale qui élira le meilleur joueur de poker de France.

Donner la possibilité aux amateurs de participer à un grand tournoi

Le but c'est de donner une chance aux joueurs amateurs de participer à un tournoi de poker aussi important gratuitement explique Matthieu Duran, responsable des évènements live de Winamax, originaire de Montpellier. "Le principe c'est d'aller chercher partout en France les meilleurs amateurs pour les inviter à participer à cette immense finale parisienne qui sera un tournoi colossal. On attend plusieurs milliers de joueurs. "

Des joueurs amateurs qui pourraient gagner la finale. "C'est déjà arrivé dans l'histoire du Tour qu'un qualifié gratuit arrive au bout du chemin et soulève le trophée de champion de France. Et il avait remporté 105 000 € ou quelque chose comme ça."

Patrick Letalleur, du club amateur Montpellier Poker, participe au Winamax Poker Tour. © Radio France - Morgane Guiomard

Des joueurs de Montpellier présents au tournoi

Une cinquantaine de personnes membres du club amateur Montpellier Poker participent au tournoi. Pierrick Letalleur en est le secrétaire. "On est content d'être là, c'est un moment festif et on prend du plaisir" explique l'homme de 36 ans. Lui qui joue au poker depuis 10 ans espère "qu'au moins un du club puisse se qualifier et nous représenter lors de la finale à Paris."

Ce tournoi c'est aussi l'occasion de jouer contre quelques professionnels. Comme Gaëlle Baumann, joueuse de poker pro depuis 14 ans. "On joue quand même sérieusement le tournoi et on essaye de se qualifier "s'amuse celle qui a déjà fini à la 10ème place au championnat du monde de poker. Même si les tickets gratuits pour la finale seront forcément donnés aux amateurs. "C'est beaucoup plus détendu que dans les tournois dans lesquels on a l'habitude de jouer."

Une cinquantaine de membres du club amateur Montpellier Poker participe au tournoi. © Radio France - Morgane Guiomard

8 % de femmes présentes dans le tournoi

Autour des tables de poker aux bords en mousse rouge, très peu de femmes. 8 % en moyenne dans le tournoi. "C'est un milieu qui reste très masculin, encore plus dans les grands tournois" reconnait Gaëlle Baumann. Même si elle dit "avoir l'habitude", la joueuse pense qu'on la respecte à présent car elle est aguerrie, connue et professionnelle. Mais par contre "c'est vrai que souvent quand il y a des femmes à table qui sont moins connues, on les prend beaucoup moins au sérieux."

À la fin de ce week-end, 13 personnes auront leur billet pour la finale qui se déroulera à Paris du 1er au 6 mars 2023.