Un grand tsunami probable en Méditerranée d’ici à 30 ans ! et la Corse ?

« La probabilité d'une vague d'un mètre, donc catastrophique, dans les trente prochaines années est très élevée estime-t-on du côté des experts de L’UNESCO. Une alerte qui invite les différents pays concernés, les collectivités locales, les secours, les populations à se préparer à une telle éventualité qui semble quasi inéluctable. Pour la France Le CENALT, centre d’alerte tsunami qui dépend du CEA veille en permanence depuis sa création il y a une dizaine d’année. Hélène Hébert géophysicienne auprès du CEA spécialiste des tsunamis évoque les nécessités d’une vraie préparation.

"Effectivement, il y a des événements sismiques qui se sont produits dans le passé en Méditerranée notamment au niveau de la Grèce ou de la Turquie. Potentiellement, mais très rarement, il y a des séismes qui peuvent atteindre de magnitude huit, par exemple au niveau de la Grèce ou de la Turquie, qui pourraient générer des tsunamis comme ils l'ont fait dans le passé et qui le referont probablement on ne sait pas à quelle échéance, mais cela recréera des tsunamis. Par exemple, un fort séisme au niveau de la Crète pourrait générer un tsunami visible et avec des dégâts potentiels sur tout le pourtour méditerranéen, en Méditerranée orientale essentiellement."

Les côtes française, la Corse atteinte ?

"Alors pour les scénarios qui viendraient de Grèce ou de Turquie cela attendrait ces côtes vraiment très à la marge, c’est ce que l'on surveille plutôt au niveau de notre Centre national d'alerte. Mais cela peut être déclenché suite à un séisme en Algérie, ou alors aussi au niveau de la mer Ligure, au large de Nice".

Les recommandations de l’UNESCO

_"Le jour-J, il faut que tout soit en place, exactement comme quand on fait des exercices incendie, c'est pareil. Il faut pour cela que l’on ait fait suffisamment d'exercices et de pratiques et que les procédures soient en place pour pouvoir être efficaces dans la réaction. L'Unesco veut renforcer ça, notamment en attribuant des labels « Tsunami Ready » à un certain nombre de collectivités qui montrent qu'elles ont atteint cette capacité là. _Quand on dit se préparer, c'est à la fois donc avoir une capacité de surveiller la sismicité et de prévenir les autorités si il se produit un événement, ça c'est un peu notre rôle. Au CENALT on a des réseaux de surveillance, on détecte les séismes et on mesure le niveau de la mer qui peut être perturbé en cas en cas de tsunami se propageant. Ça, c'est la première partie, la deuxième partie importante, c'est de prévenir les autorités locales, le littoral et tous les tous les acteurs industriels, touristiques, économiques sur le rivage. Et cela c’est la préparation qui doit se faire évidemment autant que possible en amont des catastrophes, donc préparer les dispositifs de réponse à ces catastrophes. Cela passe par les plans, les plans de prévention, les plans de secours spécifiques, les plans d'évacuation, préparation de refuges pour que les populations et les acteurs puissent se mettre à l'abri. Donc ça, c'est une action continue et l'Unesco veut inciter à ça encore plus pour pouvoir finalement être réactif en cas d'événements le jour-J."

