Un grenoblois donne 6000 euros à la caisse de grève de la CGT

Jean-François Le Dizès, un grenoblois à la retraite de 76 ans, ancien prof de maths, syndiqué à la FSU, a toujours milité à gauche. Il arrive dans les locaux de France Bleu Isère en trottinette et dans un grand sourire nous explique son geste.

6000 euros pour soutenir les grévistes

Lui qui ne peut plus faire grève a choisi d'aider les grévistes en signant deux chèques de 3000 euros qu'il a envoyés par la poste, tout naturellement, à la CGT de l'Isère. "J*'ai confiance, je connais les personnes qui y sont. Je sais que l'argent sera bien utilisé. Ils m'ont remercié mais pour moi, cela allait de soi !*" nous dit celui qui, depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, est de toutes les manifestations.

Une petite retraite mais un grand cœur

"Je suis célibataire, sans enfant et propriétaire de mon appartement. Ma pension est de 1800 euros nets par mois, après impôts et j'ai très peu de frais. Je n'ai pas de voiture, c'est une économie importante. Et si je fais ce don, c'est par solidarité. Moi aussi dans ma vie, j'ai bénéficié de cette solidarité. Alors, je rends ce que l'on m'a donné. Je veux une société plus juste, plus démocratique. C'est ma façon d'y contribuer. Macron dit qu'on ne peut pas faire autrement pour les retraites, mais c'est faux !" affirme le septuagénaire qui s'inquiète aussi de la montée de la violence en France.

Jean-François Le Dizès, qui a pris sa retraite de l'Education Nationale à 63 ans, se dit prêt à refaire un don a la caisse de grève de la CGT, si le mouvement se poursuit.

Actuellement, il y a 4 millions d'euros dans les caisses de grève au niveau national.