"Un 'Grézan Tour d'honneur' à nos soignants et à nos servants", Jean-Antoine Bunoz le président d'Actiparc

Covid oblige, le Grézan Tour prendra une forme différente cette année. Samedi, le cortège de voitures anciennes rendra hommage aux soignants et à tous les aidants qui on œuvré pendant la crise sanitaire à Nîmes.

Un "Grézan Tour d'honneur" au lieu du traditionnel "Grézan Tour" chaque année. En raison du contexte sanitaire, le défilé de voitures anciennes rassemblant 4000 visiteurs n'aura pas lieu. En revanche, l'événement prévu le samedi 5 septembre est maintenu, sous une autre forme. "On a décidé de revoir la copie, mais pas pour accueillir les gens parce qu'on ne pourra pas le faire. On va donc sillonner la ville en cortège de dix voitures", explique le président de l'association des entreprises d'Actiparc de Grézan, Jean-Antoine Bunoz, invité de 8h20 sur France Bleu Gard Lozère vendredi 4 septembre. Un hommage sera rendu aux pompiers, gendarmes, policiers, soignants, éboueurs, ou encore bénévoles de la Croix-Rouge. Sur chaque point-étape, une collecte de dons sera organisée pour La Clède, une associations qui s'occupe d'enfants et de femmes battus. Une édition marquée également par l'hommage rendu à l'ancien président de l'association : Robert Barrachin, celui que les aficionados connaissait comme "l'homme au panneau" dans les arènes, emporté par le Covid-19.