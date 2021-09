Un gros chantier dans le centre-ville de Dax va commencer

C'était la promesse de campagne de Julien Dubois, le maire de Dax : rendre plus attractif et dynamique un centre ville un peu vieillissant. Et ça se fera en plusieurs étapes ! Tout d'abord place et rue du Mirailh et la rue de Borda dès le mois prochain. Une rénovation nécessaire et à la hauteur de la ville pour les Dacquois, les curistes et les travailleurs et travailleuses. Voici les dates de l'embellissement du centre-ville :

Du 11 octobre à fin novembre 2021 : travaux de réseaux depuis le carrefour de la rue du Mirailh et de la rue de Borda, puis remontée progressive jusqu’à la rue Saint-Vincent.

De fin novembre au 10 janvier 2022 : Ne vous inquiétez pas, les travaux seront interrompus pour vous laisser le temps de faire vos achats de Noël et les fêtes de fin d’année.

Début d’année 2022 : présentation du projet d’aménagement aux riverains et commerçants.

Du 10 janvier à fin février 2022 : travaux de réseaux depuis le carrefour de la rue du Mirailh en remontant jusqu’à la rue Cazade.

De mars à la fin du 1er semestre 2022 : travaux d’aménagement de l’espace public (travaux de voirie, des nouveaux espaces verts, du mobilier urbain)