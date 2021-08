Un groupe de bénévoles à Auxerre vient en aide à une femme agressée par son mari

C'est ce que l'on appelle un véritable élan de solidarité. Un groupe de bénévoles auxerrois qui vient en aide habituellement aux sans-abris en réalisant quatre maraudes par semaine pour leur livrer des plats cuisinés a décidé de dépanner une femme agressée par son mari, qui s'est réfugiée depuis la semaine dernière à Auxerre avec ses quatre enfants.

Sur leur page facebook "Identifier les SDF pour leur venir en aide à Auxerre et ses alentours", les 13 bénévoles ont publié un post le 21 août dernier en racontant l'histoire de cette femme et en demandant à leur communauté de l'aider, en lui offrant vêtements et nourritures. Dans la précipitation, cette femme a quitté le domicile familial sans valise. Depuis la publication de ce post sur facebook, des dizaines de personnes ont répondu positivement.

à lire aussi Dans l'Yonne, les boîtes à chaussures pour le Noël des démunis s'accumulent

Cette femme logée grâce à une assistante sociale se trouve sans argent

C'est une amie d'Abdelaziz Hajji, administrateur du groupe de bénévoles, qui lui apprend qu'une femme et ses quatre enfants sont venus se réfugier à Auxerre pour fuir la violence du mari. Elle lui demande si ses bénévoles qui viennent en aide aux SDF peuvent faire quelque chose pour elle.

Abdelaziz Hajji, brancardier à l'hôpital d'Auxerre, a tout de suite accepté : "D'abord, on prend contact avec cette femme, et on lui offre de quoi manger. Et on la place dans la liste de ceux qu'on aide en urgence quatre fois par semaine." Puis, lui et ses bénévoles essayent de déterminer ce dont elle a besoin, "vu qu'elle a tout quitté, pas d'argent, pas de vêtements, ni à manger".

Un groupe de bénévoles auxerrois a décidé de venir en aide à une femme agressée par son mari qui s'est réfugiée à Auxerre avec ses quatre enfants par l'intermédiaire de leur page facebook. - Imprim écran facebook

Le post facebook mobilise beaucoup de monde qui veulent aider cette femme. "Un ami à moi très proche a été très touché par notre publication. Il m'a rejoint et nous sommes partis dans la foulée lui faire 400€ de courses... du lait, du petit-déjeuner pour au moins quelques jours."

Cette femme est actuellement logée dans un AirBnB grâce à une assistante sociale et devrait pouvoir prétendre à un logement social derrière. Le groupe de bénévoles compte l'aider tout le temps où elle restera dans la région auxerroise.

De nombreux dons : une télévision, des meubles, des vêtements

Depuis la publication sur facebook, Abdelaziz Hajji a reçu de nombreux messages pour la dépanner en vêtements, en nourriture. Il a même reçu des dons plus conséquents. "On habite une petite ville où la solidarité est au maximum, tout le monde se connaît. On a reçu de nombreux messages de sollicitation." Une des bénévoles du groupe possède un box, dans lequel seront entreposés tous les dons : "On nous a proposé des jouets, une télévision, des meubles. Au fur et à mesure qu'elle aura besoin de ces dons, et quand elle aura un appartement, on lui donnera tout."

De nombreuses personnes ont répondu à l'annonce du groupe de bénévoles pour venir en aide à cette femme agressée à son mari et réfugiée dans la région d'Auxerre. - Imprim écran Facebook

Hayat est agente territorial spécialisé des écoles maternelles à Auxerre. Dès qu'elle a vu la publication sur facebook, elle n'a pas hésité une seule seconde à donner quelques vêtements et de quoi manger : "C'est pas la première annonce à laquelle je réponds, mais c'est vrai que la situation familiale de cette femme et ses quatre enfants m'a émue." Hayat a alors jugé qu'elle ne pouvait pas rester insensible, "le partage fait partie de mes valeurs".

L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles a réussi à trouver des vêtements dans sa famille dans laquelle "il y a des enfants de tout âge". "J'ai rajouté quelques bricoles dont un colis alimentaire." L'occasion pour Hayat de lancer un message : "Si tout le monde fait un petit geste, si l'on peut enlever une épine au pied de cette maman, il faut le faire et franchir le pas." Et Hayat de finir qu'en donnant de sa personne, "on a l'impression de faire une bonne action et moi j'arrive à me regarder dans la glace".