Saint-Étienne : un groupe de demandeurs d'emploi en stage de théâtre pour favoriser le retour à la vie active

Saint-Étienne, France

Retrouver de la confiance en soi par le biais du théâtre, de la photo ou du court métrage : c’est l’expérience que vivent en ce moment treize demandeurs d’emploi à Saint-Étienne. Chaque jour depuis un mois, ces onze femmes et ces deux hommes se retrouvent avec des acteurs culturels pour leur permettre de retrouver cette confiance qui leur fait souvent défaut pendant les entretiens d’embauche. Ces ateliers servent avant tout à valoriser leurs aptitudes.

Jeux de rôle, mime, travail des postures et de l’expression des émotions sont au programme du jour et tout cela dans la bonne humeur sous la conduite de la comédienne Marie-Ève Danis. Les stagiaires en redemandent, et petit-à-petit, ils sortent de leur coquille de chômeur pour laisser transparaître leur vraie personnalité, celle qui pourrait intéresser un recruteur.

jeu de postures et d'expression © Radio France - Yves Renaud

Selon Djalil, âgé de 57 ans, cela lui a "permis de sortir de la maison qui était mon quotidien depuis cinq ans, et j'aime le bien contact, je suis un grand sportif et j'aime être en équipe. J'ai découvert des trucs que je connaissait pas dans le cinéma, le théâtre, la photo et satisfait d'avoir plus de choses dans la tête."

A côté de lui, Marie, âgée de 20 ans, cherche du travail dans la restauration et ce stage va lui être très utile. "En fait ça va m'aider comme je suis timide, m'aider à prendre plus la parole, à être plus ouverte vers les gens, à être plus à l'aise Les autres me le disent , je me sens mieux." Depuis qu’ils sont ensemble, ces demandeurs d’emploi osent prendre la parole en public et affrontent le regard des autres sur leur personnalité.

Ils ont aussi, au cours du mois écoulé, travaillé sur la photo et tourné un court métrage. Un véritable gain sur leur futur parcours de demandeurs d’emploi comme l'estime Marie-Ève Danis, la comédienne qui encadre le groupe. "Gérer des situations de stress, comprendre les consignes de l’exercice, les appliquer, être attentif , ils sont véritablement dans une dynamique de travailleur. J'espère qu''ils seront mieux armés après cela parce que c'est complètement expérimental, mais en tout cas c'est une belle aventure humaine."

C’est Pôle Emploi qui a coordonné la mise en place de ce stage qui devrait se renouveler à l’avenir en direction d’autres demandeurs d’emploi.