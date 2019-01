Un groupe de gilets jaunes du Cher lance un site internet pour fédérer le mouvement

Bourges, France

Ils se sont connus sur les ronds-points de Bourges et sont arrivés au constat que le mouvement avait désormais besoin de se structurer, ces gilets jaunes, ils sont une dizaine, viennent de lancer leur propre site internet, lecherencolere.fr. L'idée, tel qu'elle est présentée sur la page d'accueil est de rassembler, coordonner et relayer les informations relatives au mouvement, au niveau régional et national.

Dans ce domaine de la communication, la région Centre et le département du Cher sont en retard, estime l'une des conceptrices du site, qui préfère rester anonyme : "c'est dommage que les actions de terrain ne mènent pas à autre chose alors qu'ailleurs des outils intéressants sont mis en place". Un exemple est d'ailleurs donné sur le site avec une plateforme participative lancée en Midi-Pyrénées.

Une initiative pour fédérer, pas très bien accueillie jusqu'ici

Sur lecherencolere.fr, on trouve aussi un agenda qui recense à la fois les réunions du Grand Débat National voulu par Emmanuel Macron et des rendez-vous avec Etienne Chouard, un personnage controversé. Le grand écart est assumé : "On sait que le grand débat est un sujet qui ne fait pas l'unanimité mais on a eu de bons retours de la réunion à St-Just. On fait partie de ceux qui pensent que ça peut être une partie de la solution. Etienne Chouard, oui, c'est quelqu'un d'un peu controversé mais il a aussi été l'un des premiers à proposer des outils pour mettre en place des ateliers de travail, c'est en cela qu'on trouvait intéressait de mentionner là où il serait présent".

Les premiers retours sont plutôt négatifs, les concepteurs le reconnaissent, tout en le regrettant : "Par souci de simplicité, avoir un site ou une page qui rassemblerait les informations importantes et constructives, ça paraît évident. Mais c'est vrai que les gens voient plus ça comme ou un groupe ou quelqu'un qui cherche à tirer la couverture à soi". L'équipe ne se laisse pas décourager pour autant, ce samedi elle sera à Bourges pour tenter de faire connaître le site. Elle fera aussi circuler la pétition pour le RIC (Référendum d'Initiative Citoyenne).