Un groupe de taggueurs arrêté par la police à Toulouse

La police toulousaine a mis la main sur une équipe d'une dizaine de taggueurs. Des spécialistes du graff qui avaient jeté leur dévolu depuis deux ans sur les trains, mais aussi sur les panneaux et les bâtiments publics. Montant du préjudice, 40.000 euros.

Ce mardi 14 décembre, la police toulousaine a interpellé pas moins de neuf personnes, soupçonnés de dégrader les trains, bâtiments et panneaux de Toulouse depuis deux ans en les ornant de graffitis. Il s'agit de sept garçons et deux filles, tous âgés d'une vingtaine d'années. Six d'entre eux seront convoqués devant un juge.

La SNCF mais aussi la Mairie de Toulouse et Tisséo

L'enquête avant démarré fin septembre par l'arrestation en flagrant délit de deux d'entre eux sur le site de la gare Matabiau, en train de tagguer un train. Les deux jeunes gens avaient été libérés le temps de l'enquête. Les policiers sont ainsi parvenus à identifier un même groupe qui opérait depuis janvier 2020 à Toulouse, dessinant sur les trains, les panneaux, les bâtiments de la SNCF, la Ville de Toulouse, la Dirso ou encore Tisséo. Préjudice total, environ 40.000 euros.

Les arrestations ce mardi ainsi que les perquisitions au domicile de ces personnes ont permis de mettre la main sur du matériel type bombes de peintures et de retrouver des tableaux qui permettent de confondre les signatures retrouvées à l'extérieur.

Sur les neuf jeunes gens interpellés, six ont été placés en garde à vue, et libérés ce mercredi matin. Ils seront convoqués au tribunal judiciaire lors d'une audience en mars prochain.