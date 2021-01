Un groupe russe revendique la cyberattaque qui a touché la ville de La Rochelle

Un groupe de pirates russophone, Netwalker, a revendiqué ce lundi 4 janvier 2021 une cyberattaque qui a touché les services de la Ville de La Rochelle. Les pirates ont même publié une capture d'écran des données qu'ils auraient récupérées ainsi qu'un compte à rebours d'une dizaine de jours pour payer la rançon avant que les données ne soient diffusées.

"Pas d'inquiétude, il s'agit de mécanismes courants en matière de piratage", affirment les services de la Ville de La Rochelle. "Ce n'est qu'une capture d'écran de dossiers, ça ne veut pas dire que les informations qui sont a l'intérieur ont été extraites et sont exploitées" assure Marie Nédellec, l'élue en charge du numérique.

Les pirates ont publié une capture d'écran des données qu'ils auraient récupérées © Radio France

Quant à une hypothétique rançon, son montant n'est pas précisé et la Ville ne rentrera pas dans une logique de chantage avec les auteurs de l'attaque. L'élue souligne que la Ville est très bien accompagnée et protégée par des spécialistes et par la police judiciaire qui les conseillent sur le comportement à adopter. Une enquête est en cours. Si des données venaient à être diffusées, les Rochelais concernés seront immédiatement prévenus ajoute la Ville.

Les pirates ont publié une capture d'écran des données qu'ils auraient récupérées © Radio France

Tous les services n'ont pas encore été rétablis, certains services du quotidien sont encore perturbés tel que l'état civil, cela devrait être le cas dans les prochains jours.