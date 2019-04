Un guide d'information sur l'éolien vient de paraître en Corrèze

Un guide de l'éolien en Corrèze. C'est ce que viennent de réaliser conjointement le Département, plusieurs collectivités comme la Chambre d'agriculture, des associations de défense de l'environnement et surtout d'opposants aux éoliennes. Il sera distribué à toutes les mairies.

Corrèze, France

Le guide d'information sur l'éolien en Corrèze est une demande au départ des nombreuses associations d'opposants aux éoliennes en Corrèze. On y trouve un ensemble d'informations techniques et réglementaires. Il ne s'agit surtout pas d'un document pour ou contre les éoliennes disent en chœur tous ses auteurs. "Le département ne peut pas dire je suis pour ou je suis contre, c'est une des rares collectivités à qui on ne demande pas son avis" précise le président du Conseil départemental Pascal Coste.

Une alerte

Mais mieux vaut prévenir que guérir. C'est le souhait avec ce guide du collectif des associations opposées aux parcs éoliens en Corrèze. "Ce n'est pas un guide anti" affirme Cathy Donnedevie, la présidente de "Agir pour le plateau des Étangs". Qui souligne que certaines associations ont refusé de participer à l'élaboration du document justement parce celui-ci n'était pas assez anti. "Le guide est un document d'alerte en fait" ajoute Cathy Donnedevie. Les informations qu'il contient visent donc à dire aux élus et aux propriétaires de terrains de prendre garde avant de signer le moindre bail ou autre à un promoteur. "Une promesse de bail emphytéotique engage pour 40 ans" rappelle la présidente. Un enjeu de taille : les associations ont recensé 162 éoliennes en projet dans 40 communes en Corrèze. Et il en arrive d'autres régulièrement encore.