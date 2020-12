Un guide pour jouer avec le masque et les professionnels de la petite enfance en Vaucluse

Le comité d'éducation à la santé propose aux professionnels de la petite enfance de Vaucluse de s'adresser différemment aux enfants quand ces adultes portent un masque.

Le CODES a donc publié un livret gratuit qui rassemble conseils, petits jeux et gestes à adopter pour s'adresser aux jeunes enfants, des bébs à la maternelle en passant par la crèche.

Le livret est destiné aux enseignants, assistantes maternelles, aux nounous mais aussi aux parents pour conserver une bonne relation avec les enfants malgré le port du masque.

Marie Vonderscher a rédigé ce livret avec le CODES 84. Elle rappelle que les enfants ne voient plus la moitié du visage des adultes. Il faut donc adapter notre façon de s'adresser aux enfants : "les enfants de 6 mois ou un an connaissent mieux les visages masqués que les visages sans masques. La plus grande partie de nos émotions se lisent sur notre visage. Les émotions sont au cœur de la relation, davantage que le langage verbal".

Jouer à coucou - caché avec le masque.

La chargée de projet du CODES 84 explique qu'il faut "tout simplement bien capter l'attention de l'enfant en parlant lentement, en l'appelant par son prénom et en se mettant à sa hauteur". Elle souligne qu'avec le masque, "il faut parler un peu plus fort".

Le livret du CODES 84 suggère de dédramatiser le masque avec des petits jeux "comme 'coucou caché', je mets le masque puis je l'enlève mais je suis toujours là. Regarde : ma bouche est derrière le masque".

Marie Vonderscher rappelle qu'il faut être "attentif à mettre des mots sur nos émotions d'adulte. Quand on voit un enfant qui joue, il faut lui dire 'ha je vois que tu joues et ça me fait plaisir'. Il faut signifier à l'enfant nos émotions" désormais masquées.

Jouer à la maison avec le masque de papa et maman

"Tout ce qui est vrai pour le lieu d'accueil est valable à la maison" insiste Marie Vonderscher. Dans le guide gratuit, elle propose de jouer avec le masque à la maison : "mon papa et maman mettent un masque puis ils l'enlèvent mais c'est bien toujours les mêmes personnes".

Pour apprivoiser le masque, les spécialistes privilégient le jeu : "on peut fabriquer des petits masques pour les doudous ou les poupées. Le masque doit devenir un accessoire de jeu".