Pour ne pas affronter seul les maladies neurologiques de type Alzheimer ou Parkinson, l'association "Du répit pour les familles" vient de réaliser un guide pour les aidants familiaux dans l'Yonne mis en ligne sur internet. Il contient une foule de renseignements pratiques aussi bien sur l'accompagnement à domicile qu'en établissement et toutes les structures et réseaux à connaitre. Robert Martinez est le président de l'association.

France Bleu Auxerre : C'est vraiment un guide pratique que vous proposez...

Robert Martinez : Oui parce que les familles qui ont un malade neurologique se sentent souvent démunies. Moi-même j'ai eu mon épouse qui est décédée à 64 ans des suites de ce type de maladie qui s'est déclarée à 51 ans, et j'ai été bouleversée parce que personne ne pouvait me donner d 'information. D'où l'idée de ce guide sur internet, financé par la Fondation Michelin, là où il y a des usines (comme dans l'Yonne à Avallon avec les Pneus Laurent).

L'Yonne est le dixième guide que nous réalisons en France. Un guide en trois parties : Premièrement, j'ai un malade neurologique, quelle aide à domicile est possible dans l'Yonne. Deuxièmement, au delà du domicile, il peut sortir et bénéficier de prestations, quelles sont-elles et troisièmement, quels sont les réseaux et structures à connaitre pour les démarches à effectuer.

Qu'est-ce que les familles vous demandent le plus ?

On nous demande de leur procurer du répit et de les accompagner. Dans le temps nous avions une stratégie d'assistanat. Les aider par exemple à remplir les dossiers pour leur demande l'allocation personnalisée d'autonomie, d'invalidité ou de cartes de stationnement. Les familles ne nous demandent plus cela aujourd'hui. Elles ont besoin d'avoir des outils qui permettent d'avoir accès aux informations. Les aidants ont besoin de répit car être 24h sur 24 auprès d'un malade, c'est usant. Nous avons d'ailleurs mis en place des dispositifs pour leur permettre de se reposer et que le malade puisse être pris en charge par d'autres structures.

Il y a la fatigue physique et psychique des aidants...

Oui cela se cumule et il faut faire attention. Les aidants ne sont pas préparés à cette épreuve. Il peut y avoir de la maltraitance physique et les mots qui s'échappent sous la colère sont parfois flagrant. Il faut être en excellente forme pour accompagner le malade et ne pas dériver.