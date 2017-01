Un gymnase à Strasbourg réquisitionné pour accueillir les sans-abris

En raison de la vague de froid, un gymnase situé dans le centre-ville de Strasbourg a été réquisitionné jeudi soir pour accueillir des sans-abris. Cinquante personnes peuvent y passer la nuit. Cet hébergement temporaire sera ouvert jusqu'à lundi.

A Strasbourg, un gymnase situé dans le centre-ville a été mis à disposition pour les sans-abris jeudi soir avec 50 lits. Une première partie de la salle de sport est réservée pour les personnes seules et l'autre pour les couples et les familles avec enfants. Quarante-six personnes ont été accueillies mais cinq d'entre elles ont refusé d'y passer la nuit. "On essaye de les dissuader de repartir en raison des températures très basses. Après, on ne peut pas obliger une personne de rester si elle ne veut pas. Par exemple, on a eu un couple qui est venu. Il trouvait que ce n'était pas suffisamment intime et il est reparti dormir dans sa voiture" explique Pascal Mutzig, le directeur départemental de la protection civile du Bas-Rhin.

Huit petits lits sont réservés aux enfants © Radio France - Lucile Guillotin

Le gymnase fermera lundi

Un coin restauration avec de la nourriture et des boissons © Radio France - Lucile Guillotin

C'est un hébergement d'urgence temporaire. Il fermera lundi mais si la météo s'en mêle et que le froid perdure, le maire de Strasbourg, Roland Ries, ouvrira d'autres gymnases. 77 places supplémentaires sont mises à disposition pour accueillir les sans abris dans le Bas-Rhin.